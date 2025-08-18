00947新增創意、世芯-KY、力旺等七檔成分股

那麼多人不愛吃香菜，包括我家裡人，如果老闆端上桌的麵有香菜，負責點餐的我就會被家人唸，然後吃「加倍的香菜」，我想其他人的經驗也差不多吧。 不愛吃香菜的人有獨立思考能力，知道要什麼、不要什麼。可是到了投資的世界，似乎就不是那麼回事。 例如我分享每周例行功課，學校宿舍室友小翠就會問：「小真，妳的意思是00919現在可以投資嗎？」、「現在大盤24000點是不是高點，可以定期定額嗎？」、「之前聽妳的買00919，害我賠錢，都是妳的錯……」 我是講自己買00919，沒有要妳跟著買，妳自己決定要跟單，賠錢還怪我。昨天晚餐吃麵，我逼妳吃香菜，妳還跟我翻臉，說我不尊重妳的自由意願。那麼投資時，妳打死不吃香菜的獨立思考能力跑去哪裡？ 同學！投資世界裡，推卸責任是賺不到錢的。

2025-08-18 15:10