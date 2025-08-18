日股續創高挑戰44,000點 日股僅這檔商社ETF逆勢增

受惠於日圓走弱與出口族群漲勢，汽車與零售類股成為推升日股主力，日本股市18日持續走強，日經225與東證指數盤中續創歷史新高，也帶動台灣掛牌日股ETF全面走升，包含中信日本商社（00955）、富邦日本（00645）、復華日本龍頭（00949）、元大日經225（00661）、國泰日經225（00657）等，皆創掛牌以來新高價。

不過，多數投資人都有居高思危的心態，日股ETF上周受益人數幾乎全數下滑，但00955因有股神巴菲特加持，成為上周受益人數唯一逆勢成長的日股ETF。

日本東證與日經指數有機會再度締造收盤新高紀錄，因美國零售銷售數據穩健、國內獲利樂觀，加上關稅擔憂舒緩，催化買盤人氣。18日漲幅主力集中在出口導向產業例如豐田汽車、本田汽車，主因受惠於日圓貶值。銀行與晶片族群表現則相對偏弱，顯示資金輪動趨勢明顯。

日股持續創高，也激勵日股ETF表現，今年以來日股ETF績效全面翻正，截至8月15日止，00645今年以來報酬11.95%居首，其次為00955的10.77%，第三為00949的9.99%。同時，00955受益人數今年以來大幅成長逾200%，顯示在股神巴菲特加持下，人氣明顯領先。

「股神」巴菲特重押的日本五大商社，包括丸紅、住友商事、伊藤忠、三井物產、三菱商事，今年以來股價皆創新高。巴菲特更於波克夏股東會承諾「50年不賣出」，接班人阿貝爾亦強調將與商社建立長期合作，進一步穩固投資人信心。

中國信託投信指出，日本商社積極拓展新能源、AI、再生能源等新興產業，在日本經濟復甦、企業獲利改善及評價具吸引力的環境下，00955具備中長線投資價值。投信建議投資人可透過00955，參與日本經濟轉型與股市創高行情，並分享企業多元布局與產業升級帶來的潛在紅利。

