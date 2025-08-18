台股創收盤新高…00981A是唯一價量擠進前五強的ETF 強勢吸金逾11萬張

美國總統川普再次放話，半導體稅率將達300%，但台股走出自己的路，18日加權指數刷新歷史紀錄，終場上漲148.04點，收在24,482.52點，創收盤新高。觀察原型ETF股價漲幅前五強中，只有兩檔台股ETF，分別為中信上櫃ESG 30（00928）、主動統一台股增長(00981A)，其中，00981A是價量唯一都擠進前五強的ETF，強勢吸金逾11萬張大量。

從原型ETF股價漲幅來看，入榜前五強的兩檔台股ETF，分別為：中信上櫃ESG 30、主動統一台股增長，都上漲超過2%，但00928成交量僅有千餘張，主動式ETF股王00981A則成交超過11萬張。

00981A上漲2.2%，收在13.42元，穩坐主動式ETF股王。掛牌不到一季，股價已經上漲超過3成，18日成交11.6萬張，為全市場成交量第二名的ETF，與成交量冠軍國泰永續高股息（00878）不同的是，00878是爆量下跌作收，00981A則持續量價齊揚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。