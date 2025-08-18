大陸科技股豪威集團展強勁 這檔ETF搭順風車

今(2025)年下半年，中國大陸股市將聚焦「十五五規劃」政策方向，科技創新、高端製造及活絡內需有望成為規劃重點。政策支持產業預期也成為股市焦點，值得注意的是聚焦新質生產力，預期科技創新、管理創新、制度創新等相關產業，有望進一步提振經濟動能，並為科技產業帶來資金紅利。

永豐中國科技50大 ETF（00887）匯聚大陸科技精粹，在成分股中擁有大陸影像感測器領導者「豪威集團」為全球第三大 CMOS (互補式金屬氧化物半導體) 影像感應器廠商，專注影像及觸控感測技術，又以智能駕駛及機器人應用市場持續滲透，市場占有率持續成長。公司核心產品影像感測器已廣泛應用於小米、華為等手機品牌的旗艦產品，以及持續深耕本土智能駕駛及機器人供應鏈，預估在 2026 年豪威集團淨利潤達人民幣56億元，豪威集團憑藉業績的成長動能及營收獲利能力，將成為投資市場的焦點所在。

永豐中國科技50大ETF研究團隊表示，近期科技股盈利動能強勁，科技股仍是投資大陸首選，根據統計大陸科技股的盈利基本面具有高彈性特點，在經歷2023至2024連續兩年盈利負成長後，預期未來三年（2025-2027）科技股將展現強勁的盈利成長動能，有望超越大盤指數的表現，成為市場焦點。科技股成為大陸股市中的強勢族群，然而，即便經歷這波漲勢，科技股的本益比仍處於相對低位，展現出良好的投資價值，成為投資大陸股市的首選族群。

豪威集團是全球前十大無晶圓廠半導體公司之一，且豪威集團為00887 ETF 成分股之一。另外，在00887 成分股中被視為替代輝達（NVIDIA）晶片之一的寒武紀表現亦相對強勢，主要受惠於近期傳聞 DeepSeek R2 發布時間將屆，長期以來，市場將 DeepSeek 的發展與寒武紀高度連接，有 DeepSeek 概念股之稱。

若投資人看好大陸科技趨勢，00887 ETF 正好涵蓋 AI 晶片與科技應用相關企業，是捕捉長線紅利的有效工具，亦建議投資人中長線行情審慎樂觀來看，短線若遇較大回檔修正可分批逢低布局。須注意目前大盤相對波動，因近期關稅及國際地緣政治，短期可能面臨震盪風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。