震盪中追收益 凱基ETF 00981T核准募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股債資產配置效果。(資料來源：ICE、臺灣指數公司)

受惠於AI供應鏈需求的持續推升，台股正穩步邁向歷史高點，科技股的領先動能持續受到市場廣泛看好。然而，2025開年至今，關稅與貨幣政策的不確定性仍為市場帶來挑戰，特別是4月的市場大幅震盪期間，投資信心一度受到削弱，投資氛圍轉趨觀望。為應對多變的市場環境同時滿足投資人需求，凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）8月13日取得核准函，為投資人應對市場波動與追求收益，提供成長與防禦的另一個投資選擇。

投資人都想要追收益、追成長，平衡凱基雙核收息研究團隊分析，BBB級債券與台股25強的單月報酬具有高度的協同特性：兩者同時上漲的機率達42.7%，一漲一跌的機率為37.9%，而同時下跌的情況僅有19.4%的機率發生。換句話說，股債同漲或一漲一跌的機率合計高達80%，可展現該ETF在上漲動能以及風險分散上的優勢。透過這樣的策略配置，投資人能在追求收益的同時，達到資產穩健增值的目標，同時降低市場波動帶來的風險。

平衡凱基雙核收息研究團隊表示，00981T追蹤指數設計致力於市場波動中追求收益搭載成長動能為訴求，設計七成債券部位布局全球BBB級債券，透過每月檢視是否符合篩選規則，創造收益來源並在政策不確定性升高之際，發揮投資級債券的防禦性；而三成股票部位布局台股市值前25大公司，採每半年檢視成分股是否更換，成為投資組合成長動能的助力。此外，透過每月再平衡機制，將股債比例調整至股三債七，靈活應對市場變化。

面對市場震盪，具備產業競爭優勢的大型企業往往能吸引資金青睞，特別是受益於 AI發展趨勢並擁有高獲利成長能見度的大型股；在市場波動加劇的情況下，若擔心關稅政策可能影響企業獲利成長增速，適度配置全球BBB級債券不僅能有助強化收息能力，亦有望提升整體收益與報酬機會。為投資人以追求收益為核心目標前提下，提供增值成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

