指數投資達人直言「不會買0050連結基金TISA」？竹軒曝光原因：直接投資0050

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
投資人關注0050連結基金TISA，但竹軒提醒「不是百分百投入0050」。記者陳正興／攝影
關於最近很火熱的連結基金，就是0050連結基金TISA（最多人問這一檔），滿多人私訊我的。

老實說我還真的沒研究。

不過早上稍微看了一下公開說明書後，我個人傾向要投資0050就自己來，不會選擇0050連結基金TISA 。

原因就只有一個：

買這檔基金後，你的90%資金是投入0050，10%現金則是任由這檔基金經理人運用。當然美其名他們會說藉由經理人那個神之操作幫你增加獲利，但我不信...

我要的是百分百的錢全部投入0050

不是留個10趴讓你玩

按照那個公開說明書來看，10%現金基金業者可以買其他基金，期貨等等經金管會許可之證券相關商品。嗯，看起來這麼好的基金，他們要賺什麼？可能這10%可以自由操作的現金就是答案了。

換句話說這檔連結基金可以取得90%的0050報酬，最後10%報酬就要賭他們經理人神之操作。會不會刻意去買高費用的基金還是日日天天當沖或期貨增加磨擦成本？這個不好說我也不敢賭。

因此就我個人而言，我不會買這檔。也許他有很多優點，但我會直接投資0050。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 大盤 市值型 0050元大台灣50

