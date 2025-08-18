快訊

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

前總統夫人吳淑珍一度昏倒送醫 住院4天今早順利出院　

00919持續買入！真星華喻「投資就像香菜」：有人討厭但也會有人愛吃

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

小真獨白：香菜，是許多人最不喜歡的蔬菜之冠，身邊隨便找個人可能就不愛吃香菜。釐清投資觀念，我覺得用「香菜」來舉例，是個很好的工具，例如那種被強迫吃香菜的不舒服感，更容易感同身受。

獨立思考

那麼多人不愛吃香菜，包括我家裡人，如果老闆端上桌的麵有香菜，負責點餐的我就會被家人唸，然後吃「加倍的香菜」，我想其他人的經驗也差不多吧。

不愛吃香菜的人有獨立思考能力，知道要什麼、不要什麼。可是到了投資的世界，似乎就不是那麼回事。

例如我分享每周例行功課，學校宿舍室友小翠就會問：「小真，妳的意思是00919現在可以投資嗎？」、「現在大盤24000點是不是高點，可以定期定額嗎？」、「之前聽妳的買00919，害我賠錢，都是妳的錯……」

我是講自己買00919，沒有要妳跟著買，妳自己決定要跟單，賠錢還怪我。昨天晚餐吃麵，我逼妳吃香菜，妳還跟我翻臉，說我不尊重妳的自由意願。那麼投資時，妳打死不吃香菜的獨立思考能力跑去哪裡？

同學！投資世界裡，推卸責任是賺不到錢的。

標的選擇

有人問我，昨天晚餐是怎麼吵起來的？因為我跟小翠說：「小翠啊！許多文獻證實香菜豐富營養，有減緩皮膚老化、抗氧化等等功效，餐桌上更能為一盤菜提供畫龍點睛、色香味加分的效果。所以妳一定要吃，持續吃20年，未來中年的妳，肌膚會宛如20歲一樣吹彈可破，聽我的勸，妳一定會感謝我的。」

於是我一直逼她吃香菜，可是她一直抗拒，所以兩人吵起來。

回宿舍後，我反省一晚上，知道要尊重小翠的意願，不能強迫她做不願意做的事。尤其知道她小時候第一次吃香菜嗆到送醫院，有心理陰影後，我更是內疚。

我早上跟小翠道歉，還好她很大度的原諒我，所以中午我請小翠吃牛排（特別提醒老闆不要加香菜），當作友誼和好的證明。

投資的世界，是不是也要尊重別人選擇「喜歡且適合的標的」之意願呢？好啦，我知道你不吃香菜，你碗裡的香菜給我。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

相關新聞

00919持續買入！真星華喻「投資就像香菜」：有人討厭但也會有人愛吃

那麼多人不愛吃香菜，包括我家裡人，如果老闆端上桌的麵有香菜，負責點餐的我就會被家人唸，然後吃「加倍的香菜」，我想其他人的經驗也差不多吧。 不愛吃香菜的人有獨立思考能力，知道要什麼、不要什麼。可是到了投資的世界，似乎就不是那麼回事。 例如我分享每周例行功課，學校宿舍室友小翠就會問：「小真，妳的意思是00919現在可以投資嗎？」、「現在大盤24000點是不是高點，可以定期定額嗎？」、「之前聽妳的買00919，害我賠錢，都是妳的錯……」 我是講自己買00919，沒有要妳跟著買，妳自己決定要跟單，賠錢還怪我。昨天晚餐吃麵，我逼妳吃香菜，妳還跟我翻臉，說我不尊重妳的自由意願。那麼投資時，妳打死不吃香菜的獨立思考能力跑去哪裡？ 同學！投資世界裡，推卸責任是賺不到錢的。

00878領息卻賠價差、配息未來會增減？經理人親自解答：用三大心法避免

在《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請到國泰投信00878基金經理人游日傑（Jimmy），針對投資人最常見的三大問題進行解析，從為何受歡迎、風險管理，到未來配息走向，給投資人一個更全面的觀點。

調升132%！ 00946最新出爐 配息0.058元、預估年化配息率7.09%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長ETF（00946）公告第14次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.0...

0050想獲利了結轉房產？清流君20年數據比較：買房淨資產6930萬、0050滾出9720萬

用歷史數據，看看不同的資產路徑： 2004–2025年 台灣房市與0050…實證比較 很多人在做「五倍槓桿買房」或「買股租房」的決定時，往往依靠直覺或身邊的案例。 但如果我們回頭檢視真實的歷史數

美就業數據疲軟「降息在望」…債券撐起下一波行情？小童：打臉會變壁紙的荒謬分析

債券如期反彈！下一步... ＊影片拍攝時間為8月8日 嗨大家好，我是小童。 你還記得那些在債券下跌時的危言聳聽嗎？你還記得是誰叫你在債券底部的時候趕快賣掉嗎？如果我們回過頭來看，那些分析還真

00878甜甜價98折！除息日成交量破11萬張…投資人最愛「領息神器」

「ETF人氣王」國泰永續高股息（00878）今（18）日除息0.4元，以15日收盤價21.16元計算，單季配息率達1.89%，年化配息率約7.56%。今日早盤以20.77元開出，展現填息動能，除息後等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。