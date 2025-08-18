00919持續買入！真星華喻「投資就像香菜」：有人討厭但也會有人愛吃

小真獨白：香菜，是許多人最不喜歡的蔬菜之冠，身邊隨便找個人可能就不愛吃香菜。釐清投資觀念，我覺得用「香菜」來舉例，是個很好的工具，例如那種被強迫吃香菜的不舒服感，更容易感同身受。

獨立思考

那麼多人不愛吃香菜，包括我家裡人，如果老闆端上桌的麵有香菜，負責點餐的我就會被家人唸，然後吃「加倍的香菜」，我想其他人的經驗也差不多吧。

不愛吃香菜的人有獨立思考能力，知道要什麼、不要什麼。可是到了投資的世界，似乎就不是那麼回事。

例如我分享每周例行功課，學校宿舍室友小翠就會問：「小真，妳的意思是00919現在可以投資嗎？」、「現在大盤24000點是不是高點，可以定期定額嗎？」、「之前聽妳的買00919，害我賠錢，都是妳的錯……」

我是講自己買00919，沒有要妳跟著買，妳自己決定要跟單，賠錢還怪我。昨天晚餐吃麵，我逼妳吃香菜，妳還跟我翻臉，說我不尊重妳的自由意願。那麼投資時，妳打死不吃香菜的獨立思考能力跑去哪裡？

同學！投資世界裡，推卸責任是賺不到錢的。

標的選擇

有人問我，昨天晚餐是怎麼吵起來的？因為我跟小翠說：「小翠啊！許多文獻證實香菜豐富營養，有減緩皮膚老化、抗氧化等等功效，餐桌上更能為一盤菜提供畫龍點睛、色香味加分的效果。所以妳一定要吃，持續吃20年，未來中年的妳，肌膚會宛如20歲一樣吹彈可破，聽我的勸，妳一定會感謝我的。」

於是我一直逼她吃香菜，可是她一直抗拒，所以兩人吵起來。

回宿舍後，我反省一晚上，知道要尊重小翠的意願，不能強迫她做不願意做的事。尤其知道她小時候第一次吃香菜嗆到送醫院，有心理陰影後，我更是內疚。

我早上跟小翠道歉，還好她很大度的原諒我，所以中午我請小翠吃牛排（特別提醒老闆不要加香菜），當作友誼和好的證明。

投資的世界，是不是也要尊重別人選擇「喜歡且適合的標的」之意願呢？好啦，我知道你不吃香菜，你碗裡的香菜給我。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。