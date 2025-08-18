快訊

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

00878領息卻賠價差、配息未來會增減？經理人親自解答：用三大心法避免

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
從穩定金流到費用率優勢，00878經理人一次說清楚，投資人最關心的三大疑問全解答。中央社
從穩定金流到費用率優勢，00878經理人一次說清楚，投資人最關心的三大疑問全解答。中央社

在《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請到國泰投信00878基金經理人游日傑（Jimmy），針對投資人最常見的三大問題進行解析，從為何受歡迎、風險管理，到未來配息走向，給投資人一個更全面的觀點。

為什麼這麼多人喜歡00878？

游日傑指出，投資高股息ETF的核心目的，就是透過配息建立被動金流。

如果配息忽高忽低，例如有時月領5萬、有時不到3萬，退休後支出規劃將大受影響。00878的選股策略具備三大特性：防禦性高、配置均衡、降低財報地雷風險，因此更能打造穩定的金流，讓投資人能有清楚預期，這也是00878長期受到支持的原因。

投資00878會不會風險很大？

投資一定會有波動風險，但00878的Beta值小於1，代表市場下跌時，波動相對溫和；至於投資人最擔心的「領息卻賠價差」，游日傑分享了三大心法：

1.降低成本

用定期定額參與市場，遇到拉回時再分批加碼，平均成本更有利。

2.看重填息

真正的股息報酬，來自「配息＋填息」，而不是帳面數字。

3.避免高週轉率

若ETF頻繁換股，只是墊高成本與費用。以00878為例，2024年總費用率僅約0.4%，在同類型ETF中屬於低水準。

未來00878配息會增加還是減少？

游日傑坦言，ETF的配息來源包含股利、利息、平準金與資本利得等，會受大盤位階與成分股表現影響，因此難以保證未來一定增加或減少。

不過，00878的設計並不是追求「超高股息」，而是降低景氣循環影響、減少波動，長期目標是回應投資人對穩定金流的需求。

想投資00878該怎麼開始？

方法相當簡單：與買股票一樣，在證券商開戶後輸入代碼00878即可。同時，也可透過國泰投信官網或APP查詢成分股、配息公告、含息報酬率等豐富資訊。

00878不追求短期驚人的高配息，而是用防禦性、均衡性與低費用率，幫投資人打造可長可久的現金流

對於想規劃退休或追求被動收入的投資人，數據已經證明，這檔ETF的設計更能長期陪伴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 大盤 季配息 現金流 成分股 報酬率 景氣循環 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

台股再創歷史新高…再空手會被軋到26000？郭哲榮：行情才正要開始

宏達電（2498）終於睡醒？卡位AI穿戴市場 專家提醒：目前熱度多半市場炒作

台股再創歷史新高…再空手會被軋到26000？郭哲榮：行情才正要開始

相關新聞

00919持續買入！真星華喻「投資就像香菜」：有人討厭但也會有人愛吃

那麼多人不愛吃香菜，包括我家裡人，如果老闆端上桌的麵有香菜，負責點餐的我就會被家人唸，然後吃「加倍的香菜」，我想其他人的經驗也差不多吧。 不愛吃香菜的人有獨立思考能力，知道要什麼、不要什麼。可是到了投資的世界，似乎就不是那麼回事。 例如我分享每周例行功課，學校宿舍室友小翠就會問：「小真，妳的意思是00919現在可以投資嗎？」、「現在大盤24000點是不是高點，可以定期定額嗎？」、「之前聽妳的買00919，害我賠錢，都是妳的錯……」 我是講自己買00919，沒有要妳跟著買，妳自己決定要跟單，賠錢還怪我。昨天晚餐吃麵，我逼妳吃香菜，妳還跟我翻臉，說我不尊重妳的自由意願。那麼投資時，妳打死不吃香菜的獨立思考能力跑去哪裡？ 同學！投資世界裡，推卸責任是賺不到錢的。

00878領息卻賠價差、配息未來會增減？經理人親自解答：用三大心法避免

在《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請到國泰投信00878基金經理人游日傑（Jimmy），針對投資人最常見的三大問題進行解析，從為何受歡迎、風險管理，到未來配息走向，給投資人一個更全面的觀點。

調升132%！ 00946最新出爐 配息0.058元、預估年化配息率7.09%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長ETF（00946）公告第14次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.0...

0050想獲利了結轉房產？清流君20年數據比較：買房淨資產6930萬、0050滾出9720萬

用歷史數據，看看不同的資產路徑： 2004–2025年 台灣房市與0050…實證比較 很多人在做「五倍槓桿買房」或「買股租房」的決定時，往往依靠直覺或身邊的案例。 但如果我們回頭檢視真實的歷史數

美就業數據疲軟「降息在望」…債券撐起下一波行情？小童：打臉會變壁紙的荒謬分析

債券如期反彈！下一步... ＊影片拍攝時間為8月8日 嗨大家好，我是小童。 你還記得那些在債券下跌時的危言聳聽嗎？你還記得是誰叫你在債券底部的時候趕快賣掉嗎？如果我們回過頭來看，那些分析還真

00878甜甜價98折！除息日成交量破11萬張…投資人最愛「領息神器」

「ETF人氣王」國泰永續高股息（00878）今（18）日除息0.4元，以15日收盤價21.16元計算，單季配息率達1.89%，年化配息率約7.56%。今日早盤以20.77元開出，展現填息動能，除息後等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。