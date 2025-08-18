00878領息卻賠價差、配息未來會增減？經理人親自解答：用三大心法避免

在《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請到國泰投信00878基金經理人游日傑（Jimmy），針對投資人最常見的三大問題進行解析，從為何受歡迎、風險管理，到未來配息走向，給投資人一個更全面的觀點。

為什麼這麼多人喜歡00878？

游日傑指出，投資高股息ETF的核心目的，就是透過配息建立被動金流。

如果配息忽高忽低，例如有時月領5萬、有時不到3萬，退休後支出規劃將大受影響。00878的選股策略具備三大特性：防禦性高、配置均衡、降低財報地雷風險，因此更能打造穩定的金流，讓投資人能有清楚預期，這也是00878長期受到支持的原因。

投資00878會不會風險很大？

投資一定會有波動風險，但00878的Beta值小於1，代表市場下跌時，波動相對溫和；至於投資人最擔心的「領息卻賠價差」，游日傑分享了三大心法：

1.降低成本

用定期定額參與市場，遇到拉回時再分批加碼，平均成本更有利。

2.看重填息

真正的股息報酬，來自「配息＋填息」，而不是帳面數字。

3.避免高週轉率

若ETF頻繁換股，只是墊高成本與費用。以00878為例，2024年總費用率僅約0.4%，在同類型ETF中屬於低水準。

未來00878配息會增加還是減少？

游日傑坦言，ETF的配息來源包含股利、利息、平準金與資本利得等，會受大盤位階與成分股表現影響，因此難以保證未來一定增加或減少。

不過，00878的設計並不是追求「超高股息」，而是降低景氣循環影響、減少波動，長期目標是回應投資人對穩定金流的需求。

想投資00878該怎麼開始？

方法相當簡單：與買股票一樣，在證券商開戶後輸入代碼00878即可。同時，也可透過國泰投信官網或APP查詢成分股、配息公告、含息報酬率等豐富資訊。

00878不追求短期驚人的高配息，而是用防禦性、均衡性與低費用率，幫投資人打造可長可久的現金流。

對於想規劃退休或追求被動收入的投資人，數據已經證明，這檔ETF的設計更能長期陪伴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。