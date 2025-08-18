快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

調升132%！ 00946最新出爐 配息0.058元、預估年化配息率7.09%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
00946配息表現
00946配息表現

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長ETF（00946）公告第14次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.058元。若以8月15日收盤價9.82元來推算，預估單次配息率約0.59%，年化配息率7.09%。除息日訂於9月2日，因此想參與00946本次領息的投資人，最晚需在9月1日買進，收益分配發放日則訂於9月26日。

財富管理專家表示，00946是兼具企業獲利成長、股價成長性以及配息能力的科技型ETF，在成份股篩選上，00946首創將外資認同因子納入選股流程，透過參酌外資專業的市場趨勢判斷，以篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力，今年以來（截至8月15日），00946也繳出亮麗表現，累積上漲近8.8%，不僅優於大盤，也優於市面上其他高息ETF。

在配息機制方面，00946採月配息，自2024年8月首次配息以來，已是連續第14次配息，且達成次次填息的紀錄，讓投資人股息與價差皆得。而最新公布的8月配息金額調升至0.058元，較前期大幅成長132%，在高息ETF中少數調升配息者，值得投資人關注。

專家指出，隨著關稅利空鈍化，市場情緒轉趨樂觀，再加上AI需求旺盛，台廠相關供應鏈營運持續加溫，帶動投資者重返具備強勁基本面以及技術優勢的科技股，也讓台股表現隨之翻揚。面對台股向上格局不變，投資人不妨透過00946這類結合科技、高息的台股ETF來參與台股行情，除可擁股息，又有科技產業發展前景的潛在價差空間可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 00946群益科技高息成長

延伸閱讀

台股創歷史新高！光通訊股發光 聯亞強勢衝漲停

00878甜甜價98折！除息日成交量破11萬張…投資人最愛「領息神器」

台股盤中破歷史最高點24416！直雲：ALL IN爽賺…每天獲利增加60至80萬

台股抗震 台積電、鴻海等六大巨頭護體…吸引資金靠攏

相關新聞

0050想獲利了結轉房產？清流君20年數據比較：買房淨資產6930萬、0050滾出9720萬

用歷史數據，看看不同的資產路徑： 2004–2025年 台灣房市與0050…實證比較 很多人在做「五倍槓桿買房」或「買股租房」的決定時，往往依靠直覺或身邊的案例。 但如果我們回頭檢視真實的歷史數

美就業數據疲軟「降息在望」…債券撐起下一波行情？小童：打臉會變壁紙的荒謬分析

債券如期反彈！下一步... ＊影片拍攝時間為8月8日 嗨大家好，我是小童。 你還記得那些在債券下跌時的危言聳聽嗎？你還記得是誰叫你在債券底部的時候趕快賣掉嗎？如果我們回過頭來看，那些分析還真

00878甜甜價98折！除息日成交量破11萬張…投資人最愛「領息神器」

「ETF人氣王」國泰永續高股息（00878）今（18）日除息0.4元，以15日收盤價21.16元計算，單季配息率達1.89%，年化配息率約7.56%。今日早盤以20.77元開出，展現填息動能，除息後等

家用+房貸每月近8萬…該壓0050還00878？小師傅：人生非公式得做取捨

投資，有時候要回想自己的初心，當初是追求成長，還是追求股息？為什麼會選擇00878？所以我開始回想三年前的自己 當時家裡突然出了狀況，需要我每個月負擔約3至4萬元的固定開銷（包含家用、醫療等費用

存股哥實測上槓布局0050：帳面+6.6％…但強調「不是人人適合」！

在6月底開始買市值型0050，希望可以補上一點高股息缺少的動能，目前持有6.1張，均價48.96，帳面$20,069(+6.6%)，其中5張是用股票質押買進的，不到2個月的時間還算滿意。 可能有

調升132%！ 00946最新出爐 配息0.058元、預估年化配息率7.09%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長ETF（00946）公告第14次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。