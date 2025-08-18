0050想獲利了結轉房產？清流君20年數據比較：買房淨資產6930萬、0050滾出9720萬

用歷史數據，看看不同的資產路徑：

2004–2025年 台灣房市與0050…實證比較

很多人在做「五倍槓桿買房」或「買股租房」的決定時，往往依靠直覺或身邊的案例。

但如果我們回頭檢視真實的歷史數據，會看到一個更全面的路徑。

這次，我用信義台灣房價指數（反映中古屋實際成交價格）與0050還原股價（含息再投入）跑了2004年Q1到2025年Q2的完整歷史，並採用現金流差額投資法：

同樣初始資金600萬 買房自住情境：貸款八成、30年本息均攤、年利率2.5%、管理稅費、保險、維護，以及5%賣屋成本 買股租房情境：租金為房價的2% (每月33,333元+年成長2%)，每月房貸等額的現金流差額累積，每季末一次投入0050，不開槓桿、僅一倍長期持有

結果顯示，在這段台灣房市最強勢的二十年間：

買房自住最終淨資產約6,930萬 0050＋租房 則約9,720萬

這並不是否定買房的價值。房子能給人安定感，也能滿足自住需求。

但數據清楚告訴我們，在同樣的初始條件與現金流下，長期報酬率與複利滾動的效果，讓0050的表現遠勝自住房產。

房子會幫你「存錢」沒錯，但0050會幫我們「生錢」，而且還是生出一整個金礦。

最後，對任何想把0050獲利了結、停利去買房的人，抱歉...我只能說三個字：「低能兒」！

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。