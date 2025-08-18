美就業數據疲軟「降息在望」…債券撐起下一波行情？小童：打臉會變壁紙的荒謬分析

債券如期反彈！下一步...

＊影片拍攝時間為8月8日

嗨大家好，我是小童。

你還記得那些在債券下跌時的危言聳聽嗎？你還記得是誰叫你在債券底部的時候趕快賣掉嗎？如果我們回過頭來看，那些分析還真的是錯得離譜。今天，我們就來回顧我是如何在底部持續分享債券看多的立場，也會順便告訴你們我最新的債券ETF關鍵區域規劃。

底部布局的驗證

有印象的朋友應該還記得，我在7/30分享過「美債ETF的轉勢已經出現」，如果有需求的朋友可以開始佈局。我自己當時也已經投入三成部位，用美債ETF當作股市高檔的防守工具。

後續也非常順利，出現第一根轉勢成形後，價格就如期走強。甚至除了走強，美債還打贏了「穆迪調降信評」的利空，完全應驗了我在5/17上片的「利空出盡分析」。

所以大家發現了嗎？如果你懂得靜下心來觀察、耐心等待，就不會砍在低點。甚至像我們一樣，可以在四月賣債轉股，再在七月底把賺到的錢拿回來重啟布局債券！

不要被市場鬼故事嚇到

市場上不缺為了流量而創作的「鬼故事」。

還記得六月的謠言嗎？

「美債到期，美債即將垮台！」

「穆迪調降信評，美債要完蛋！」

「穩定幣法案會讓美元崩盤，拖累美債！」

結果呢？三件事我全都有上片分析過，也告訴大家根本沒新聞媒體說得那麼可怕，甚至還可能成為推升債券走強的潛在利多。現在是不是完美應證了？

基本面與市場數據

這波除了利空解除之外，還有美國就業數據與匯率波動的影響。

非農就業：七月新增人數遠低於預期，甚至小於前值 失業率：符合預期，但高於前值

這顯示美國就業市場趨於冷淡，進一步推升市場對降息的期待。

根據 FedWatch，9月降息機率突破九成，幾乎可以斷定下個月會降息，這也激勵債券底部走強。

同時，美元的跌深反彈，替台灣的債券ETF貢獻不少動能，一度重回30大關，完全打臉「美元會變壁紙」的荒謬分析。

債券ETF的規劃

回顧歷史操作：

4/8我分享過「賣債轉股」時機，因為當時價格跌破大量低點，股市也劇烈拉回，汰弱留強自然選股市 當時我們的「紅綠燈指標」出現三紅，代表趨勢轉空，這也是我們出場的依據 7/30出現三綠，趨勢轉多，我們公開分享的轉勢位置再次印證

所以，紅綠燈指標能幫助過濾掉很多無效操作，省下試錯成本。

目前的關鍵觀察點：

是否有機會回到第一個轉勢處，形成「基礎形態第二招」 一切還是要等待新的轉勢確立再布局 如果目標是「領息」，那就不必糾結小差距，依指標持續操作即可

選擇標的建議：若以領息為主要目標，不建議買長天期美債，應該往中短天期公司債，例如：00933B、00937B、00953B，息高波動低，更適合長期配置。

總結

我依然看好債券的長遠發展，利空出盡＋底部轉強，都是正向訊號。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。