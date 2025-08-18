00878甜甜價98折！除息日成交量破11萬張…投資人最愛「領息神器」

「ETF人氣王」國泰永續高股息（00878）今（18）日除息0.4元，以15日收盤價21.16元計算，單季配息率達1.89%，年化配息率約7.56%。今日早盤以20.77元開出，展現填息動能，除息後等同打出98折「甜甜價」，吸引投資人進場布局，截至11:00成交量突破11萬張，買氣熱絡。

今日共有20檔股票ETF進行除息，以受益人數排名來看，前十大依序是國泰永續高股息（00878）、國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦特選高股息（00900）、中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、中信成長高股息（00934）、國泰股利精選30（00701）、兆豐永續高息等權（00932）、主動群益台灣強棒（00982A）及FT臺灣永續高息（00961），其中00878最受關注，繳出0.4元配息、年化配息率7.56%的好成績，優於台股大盤平均息率4-6%，表現穩健，也成為後續0056、00919配息表現的風向球。

市場法人展望台股後市指出，自動化展將於本週（8/20-23）舉行，整合AI的機器人和自動化軟硬體技術成為焦點，今年在AI應用浪潮推動下，相關供應鏈股價有望持續上攻，若未來高股息ETF配息的淨值留在淨值中，股價有大概率會越來越高，因此對於退休族或進行長期投資規劃的民眾，能夠兼顧息收與成長，以00878為例，目前價格不到21元，價格具吸引力。

觀察00878填息紀錄，可見00878自去年第二季以來，不含本次的填息率達8成，相較其他檔高股息ETF的填息機率較高，填息代表配息後股價能夠回到除息前價位，因此代表投資人能夠在領息之外，真正參與到實際獲利，因此即使高股息ETF在台股不斷上攻下，歷經暴力升息，00878相對穩健的策略，依然讓他穩坐受益人冠軍寶座。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。