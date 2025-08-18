千金股增至24檔 00981A持有16檔

根據統計，到上周五，台股千金股數量高達24檔，這些大型高價股因AI利多強勢飆升，一張動輒數十萬至數百萬元，讓投資人望而卻步。法人分析，觀察統一台股增長主動式ETF（00981A）的持股明細，截至14日共納入16檔千金股，涵蓋股王信驊（5274）、重返4,000元大關的股后世芯-KY（3661），以及新千金奇鋐（3017）、智邦（2345）、精測（6510）等，是投資人除了零股交易以外的新選擇。

自川普宣布關稅8月1日正式上路，隨即對設廠美國的半導體業者釋出關稅豁免利多消息，加上美國CPI數據表現優於預期，市場降息預期持續升溫，推升股市表現。

台灣加權指數在利多消息加持下，一路震盪向上，一舉突破24,000點，帶動台股千金股數量急遽增加。00981A於5月成立時淨值10元，5月27日掛牌，8月14日淨值13元。投資人可以在台股市場直接買賣，一張1.3萬元就能成為16檔千金股的股東。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

