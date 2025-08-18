聽新聞
0:00 / 0:00
家用+房貸每月近8萬…該壓0050還00878？小師傅：人生非公式得做取捨
投資，有時候要回想自己的初心，當初是追求成長，還是追求股息？為什麼會選擇00878？所以我開始回想三年前的自己
當時家裡突然出了狀況，需要我每個月負擔約3至4萬元的固定開銷（包含家用、醫療等費用），再過幾年後，我還要開始繳房貸，每月大概4萬。
那時候我手上有大約400萬的股票，分散在0050、0056和SPY。不過面對現實的支出壓力，我發現這些資產的現金流不足以Cover我的日常開銷，心裡其實壓力很大和很不安。
為了讓現金流增加，也能安心面對房貸，我最後選擇把所有投資轉向高股息ETF。雖然犧牲了部分成長性，但換來的配息，讓我在面對龐大開銷時至少有喘息的空間。
那如果是你，手上有400萬資金，本業收入加其他收入合計10萬，每月還要應付家裡的固定開銷和3年後即將到來的房貸，你會怎麼配置投資呢？
市值型的報酬比高股息好
這點我很清楚
只是人生沒那麼簡單
不能完全照公式走
很多時候
你就是得做出取捨
◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言