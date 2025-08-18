家用+房貸每月近8萬…該壓0050還00878？小師傅：人生非公式得做取捨

投資，有時候要回想自己的初心，當初是追求成長，還是追求股息？為什麼會選擇00878？所以我開始回想三年前的自己

當時家裡突然出了狀況，需要我每個月負擔約3至4萬元的固定開銷（包含家用、醫療等費用），再過幾年後，我還要開始繳房貸，每月大概4萬。

那時候我手上有大約400萬的股票，分散在0050、0056和SPY。不過面對現實的支出壓力，我發現這些資產的現金流不足以Cover我的日常開銷，心裡其實壓力很大和很不安。

為了讓現金流增加，也能安心面對房貸，我最後選擇把所有投資轉向高股息ETF。雖然犧牲了部分成長性，但換來的配息，讓我在面對龐大開銷時至少有喘息的空間。

那如果是你，手上有400萬資金，本業收入加其他收入合計10萬，每月還要應付家裡的固定開銷和3年後即將到來的房貸，你會怎麼配置投資呢？

市值型的報酬比高股息好

這點我很清楚

只是人生沒那麼簡單

不能完全照公式走

很多時候

你就是得做出取捨

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。