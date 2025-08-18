存股哥實測上槓布局0050：帳面+6.6％…但強調「不是人人適合」！

在6月底開始買市值型0050，希望可以補上一點高股息缺少的動能，目前持有6.1張，均價48.96，帳面$20,069(+6.6%)，其中5張是用股票質押買進的，不到2個月的時間還算滿意。

可能有人說現在一直漲買什麼都容易賺，但這是用上帝視角來看過去的走勢，我第一筆用質押布局在6/27當時大盤指數22,580點，誰也不知道會漲會跌，更何況那時對於關稅還一切未知。

總之還滿幸運目前方向是好的，那我當時的想法是，就算又開始一波暴跌也無所謂，因為維持率跟負債比都在可控範圍，且我還有股息現金現金流支援，做稍微積極性的佈局也還能接受。

我認為方法跟工具沒有所謂的非黑即白，不是只有Yes or No兩個選項，應該用「合適程度」來表達會更準確一點，A方法對你來說合適度可能高一點，B方法對我來說合適度可能低一點，大概這種感覺。

那上槓買市值型到底可不可行？我認為是當然可行但不適合所有人，試想萬一你上槓買進卻遇到3-5千點的暴跌，在缺乏現金流的情況下會比較被動，遇到金流卡死的情況應該是上槓買市值型會需要克服的點。

我自己以高股息跟金融股為主的配置，具有「容錯率高」、「抗脆弱性強」兩個優勢，可以讓我以守為攻做更多積極的嘗試，當然高股息還是我的主力部隊，後續再補上市值型、主動型，讓整體資產架構更穩固是我目前在努力的方向。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。