人氣集中…12檔熱門ETF交易熱絡 投資人湧入布局

ETF持續是投資人理財的熱門選擇工具，觀察今年以來淨申購金額超過百億元的共計有12檔，如知名的元大台灣50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息等。以類型來看，上榜數最多還是台股高股息產品，共計有五檔、其次為台股市值和債券，同樣都各三檔、最後則是一檔台股反向。

儘管受到美國對等關稅衝擊，股市遭遇亂流、債市也跟著動盪、新台幣匯率也大幅波動等影響，但投資人仍勇於進場，據投信投顧公會等資料數據，截至7月底，整體ETF淨申購金額達5,267.76億元。

觀察個別標的表現，資金最青睞的前三名更是一舉超過千億元，最熱的就是元大台灣50，前七月已經吸引高達1,821.57億元的淨申購，除了今年調降費用率、分割外，用龍頭股參與台股成長以及行情大波動等因素都吸引不少買盤進場。

第二名以及第三名是目前仍維持高息水準的元大高股息1,364.24億元、群益台灣精選高息1,313.92億元。

ETF人氣王的國泰永續高股息以854.58億元居第四，其餘依序為元大台灣高息低波411.47億元、富邦台50達384.13億元、元大台灣50反1達241.45億元、群益優選非投等債234.94億元、凱基A級公司債233.43億元、大華優利高填息30達213.03億元、國泰10Y+金融債136.61億元、國泰台灣領袖50達128.23億元。

近期台股回到高檔震盪，關稅戰逐漸明朗，市場不確定性降溫，加上多家科技業陸續繳出亮眼財報，台積電上半年財報出爐，登獲利王與現金王寶座；鴻海法說會預告，本季AI伺服器業務強勁成長，機櫃出貨將比上季大增三倍，預估第4季續揚，明年還會更好。

國泰投信認為，台灣科技業本來就有高度競爭優勢，下半年輝達GB300順利量產，配合傳統旺季效應帶動，整體營運有望顯著成長。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，從基本面來看，非投等債企業營運穩健，槓桿率低於長期均值，利息保障倍數高於長期均值，信評調升比例也高於信評調降比例，信用風險偏低，不僅如此，非投等債還擁有高殖利率與低存續期間兩大優勢，受通膨與聯準會貨幣政策的影響程度相對低，可望持續吸引資金配置，表現仍值留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。