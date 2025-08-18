美股ETF 逢低布局

S&P500已有逾八成企業獲利優於市場預估，成長幅度達10.5%，大幅高於市場預期的2.3%，加上愈來愈多聯準會官員鬆口表態是時候考慮降息，帶動美股屢創新高，科技股成領頭羊，今年來標普500指數11個類股僅二類股下跌，科技股大漲逾15%居冠。

展望後市，市場預期9月降息機率高達96%，激勵風險偏好提升，美股後市可望續攻。建議優先布局追蹤標普500指數的美股ETF，涵蓋全美股市值超過八成，是逢低布局美股基金的首選。

台新標普500ETF（009806）研究團隊指出，大型資訊科技股近期捷報不斷，除輝達、微軟財報亮眼，雙雙突破4兆市值外，蘋果執行長庫克表示未來四年內將加碼投資美國製造業1,000億美元，總投資將達6,000億美元，以爭取半導體及印度進口關稅豁免。消息一出，蘋果股價應聲上漲，創4月7日美國總統川普宣布對等關稅以來新高，帶領大型資訊科技類股上漲。

台新標普500ETF研究團隊表示，美國資訊科技類股市值、股價頻頻創高，推動市值加權科技類股ETF股價創新高，隨著AI進展，大型科技股還有巨大的資本支出支撐及開發空間。據估算，AI基建總需求到2028年將突破2,000億美元，投資人仍有時間優勢進場布局。可留意追蹤標普500指數標普科技精選ETF。

