股債平衡ETF 攻守兼備

台灣首檔股債平衡型ETF—平衡凱基美國TOP ETF（00980T）上周五（15日）在櫃買中心順利掛牌上櫃，象徵台灣ETF市場邁入全新里程碑。櫃買中心特別邀請熱血主播徐展元擔任主持人，舉辦一場象徵「股債平衡、攻守兼備」、濃濃棒球熱情的掛牌典禮。

現場貴賓雲集，包括金管會證期局投信投顧組副組長張懿心、凱基投信董事長丁紹曾、ICE指數公司亞太區營運主管Christy Chan及多家證券商高階主管等，共同見證這歷史性的一刻。

張懿心表示，金管會主委彭金隆在政策推動上一直秉持開放的態度，重視並傾聽業界意見，金管會將兼顧業者發展、風險控管、投資人權益，持續推動台灣成為亞洲資產管理中心。

近年我國ETF市場的強勁成長有目共睹，ETF總資產規模在亞太地區名列前茅，吸引愈來愈多的國內外業者積極參與，代表在推動資產管理市場發展所做的各項努力，已獲得外界的肯定。

自從去年我國開放「主動式ETF及被動式多資產ETF」以來，櫃買中心便積極配合修正相關規章及交易系統，並進行市場投資人宣導，協助投信業者進行新商品的規劃，成績有目共睹。

櫃買中心董事長簡立忠則強調，凱基投信在ETF產品創新方面的成果展現，更代表著在資產管理領域跨出關鍵的一大步，雖然現階段共同面對全球政經環境波動加劇，但對於凱基投信來說，正是展現最佳準備成果的時刻。

全台第一檔平衡型ETF的推出，在變動的市場環境下，發揮攻守俱佳，穩扎穩打的精神，持續創新，為ETF市場揮出精彩的全壘打。

目前上櫃ETF共計有104檔，資產規模達到新台幣2.7兆元，ETF產品種類也更多元。首檔平衡型ETF上櫃掛牌，不只更壯大及完善ETF生態系，也將為市場帶來新的成長動能。丁紹曾特別指出，平衡凱基美國TOP ETF（00980T）在產品設計上的用心，在股票部分係投資於NASDAQ前十大市值股票，而債券部分則投資於美國3-10年中天期美國政府債券，經由每月股債權重再平衡，每季定審掌握前十大市值個股，透過自動換股機制，就不怕錯失產業輪動機會，如果長期持有，還有機會享受複利的威力。

掛牌典禮在熱鬧而歡樂的氣氛中圓滿完成，正式宣示台灣ETF進入多資產投資的新紀元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。