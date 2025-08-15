台灣首檔股債平衡型ETF掛牌上櫃 長期穩健投資新選擇

台灣首檔股債平衡型ETF凱基美國Top股債平衡ETF（00980T）15日在櫃買中心順利掛牌上櫃，象徵著台灣ETF市場邁入全新的里程碑，也為亞洲資產管理中心注入新動能，推動臺灣ETF市場與國際接軌。為祝賀凱基投信發行台灣首檔股債平衡型ETF，櫃買中心特別邀請熱血主播徐展元擔任主持人，舉辦一場象徵「股債平衡、攻守兼備」、濃濃棒球熱情的掛牌典禮。現場貴賓雲集，包括金融監督管理委員證券期貨局投信投顧組副組長張懿心、凱基投信董事長丁紹曾、ICE指數公司亞太區營運主管Christy Chan及多家證券商高階主管等，共同見證這歷史性的一刻。

張懿心致詞時表示，金管會主委彭金隆在政策推動上一直秉持開放的態度，重視並傾聽業界意見，金管會將兼顧業者發展、風險控管、投資人權益，持續推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策。近年我國ETF市場的強勁成長有目共睹，我國ETF總資產規模在亞太地區名列前茅，吸引越來越多的國內外業者積極參與，代表在推動資產管理市場發展所做的各項努力，已獲得外界的肯定，也是推動亞洲資產管理中心的具體成果。櫃買中心在配合主管機關的政策推動上，一向不遺餘力。自從去年我國開放「主動式ETF及被動式多資產ETF」以來，櫃買中心便積極配合修正相關規章及交易系統，並進行市場投資人宣導，協助投信業者進行新商品的規劃，成績有目共睹。

櫃買中心董事長簡立忠強調凱基投信在ETF產品創新方面的成果展現，更代表著他們在資產管理領域跨出關鍵的一大步，雖然現階段我們共同面對全球政經環境波動加劇，但對於凱基投信來說，正是展現最佳準備成果的時刻。全台第一檔平衡型ETF的推出，在變動的市場環境下，發揮攻守俱佳，穩扎穩打的精神，持續創新，為ETF市場揮出精彩的全壘打。目前上櫃ETF共計有104檔，資產規模達到新台幣2.7兆，ETF產品種類也越來越多元。首檔平衡型ETF上櫃掛牌，不只更壯大及完善我們的ETF生態系，也將為市場帶來新的成長動能。

丁紹曾指出，凱基美國Top股債平衡ETF在產品設計上的用心，在股票部分係投資於NASDAQ前十大市值股票，而債券部分則投資於美國3-10年中天期美國政府債券，經由每月股債權重再平衡，每季定審掌握前十大市值個股，透過自動換股機制，就不怕錯失產業輪動機會，如果長期持有，還有機會享受複利的威力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。