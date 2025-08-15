降息預期升溫！不論降息速度快慢 短天期債表現都突出

近日公布的美國7月消費者物價指數(CPI)符合市場預期，令市場對於聯準會於9月降息的期望升溫，儘管後續公布的PPI數據又高於市場預期，又稍加壓抑9月降息預期，但整體來看，根據FedWatch統計，目前市場押注9月降息機率仍在九成以上。

市場法人表示，近日各界對於9月降息的看法眾說紛紜，有些機構認為數據足以支持聯準會降息，有些則評估聯準會將維持謹慎態度，也關注8月下旬登場的Jackson Hole全球央行年會是否釋出更多指引，無論接下來是緩降息或是快速降息的情境，與其猜測政策方向與力道，不如在投資組合中先納入短天期投等債，主因短天期投等債的存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益，其中鎖定票面利率4.5%以上、重視ESG管理之BBB級短天期投等債ETF，更是現階段能一次滿足投資人對於資產品質、穩健收益、波動控管的投資目標的建議標的。

群益投信債券ETF研究團隊表示，短天期債的波動較小，但在降息時同樣也能受惠，回顧2019年降息循環，於2019/7/31至2019/10/30的緩降息期間，ESG短天期投等債指數上漲1.6%，表現較全球公債與全球複合債更佳，而在後續2020/3至2022/3/16的快速降息至下一次升息之期間表現，相較全球公債與全球複合債表現承壓，ESG短天期投等債仍守住正報酬，上漲2.8%，可見在不同降息步調下，短天期債都能發揮其穩健特性。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，在總體經濟仍保有韌性的情況下，債券的基本面與信用面無太多警訊，然在利率波動與政策不確定性干擾下，特別是即使聯準會啟動降息，也不一定是一次到位，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響，因此即使是向來被視為穩健抗震的債券資產，也需要從中再做挑選，才有助為投資組合帶來抗震增益的投資效果，短天期投等債因同時具有資產品質無虞、收益來源掌握以及波動度較小的特質，可望持續吸引資金目光，其中以ESG作為選債準則之一的0-5年期短天期BBB投等債ETF是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震的優先考量標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。