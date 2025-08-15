00878+金融股領息39萬！阿愷：高股息就是房客、讓房東不用擔心房價漲跌

2025第三季股息明細：

00919：129,600 元 00878：16,000 元 第一金：90,844 元 華南金：70,137 元 玉山金：47,094 元 彰銀：15,303 元 合庫金：10,412 元 中信金：11,500 元 總共：390,890 元

第三季的股息，真的是一劑大補丸！雖然我現在買高股息 ETF 改成了不定期、不定額，但「持續投入」這件事，從沒變過。

很多人說，配息只是左手換右手，拿自己的錢給自己，但我不這麼認為——高股息對我來說，就像當房東在收租。

你看過哪個房東天天在意房價漲跌嗎？真正關心的，是房租有沒有穩定進帳。

投資高股息也是一樣，如果你太在意帳面損益，可能真的不適合存股。

目前我的股票＋現金部位約 975 萬，再加上手中金融股的除息入帳，8～10 月將有約 25 萬現金進來。如果股市沒有大修正，等這波配股配息到帳，10 月左右資產應該就能突破千萬。

長期追蹤我的人都知道，我一直不借貸存股：

以「穩定領息」為核心，不追短線暴漲，股息再投入，讓時間與複利替我滾雪球。我甚至連金融股配息，以及每年的總股息，都紀錄了整整八年。

我常說——存股最大的門檻，不是本金，而是耐心。有人今天播種，就想明天收成；有人期待短時間高報酬，卻忘了「本金 × 時間 × 報酬率」這三個要素缺一不可，少一項就得靠另一項補足。

本金不高，就必須用更長的時間，或更高的報酬率，去換取成果。

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。