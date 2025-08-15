台股逼近歷史高點…00878、00961領軍！高股息ETF除息前爆量
台股近期氣勢如虹，近期在AI科技類股的帶動下，再加上關稅利空影響漸小，加權指數逐步走升，在8月7日收盤衝破24,000點大關後，仍持續走揚，最高來到24,406點，距離2024年7月11日的歷史最高點24,416點僅一步之遙，雖然近日又呈現高檔震盪走勢，不過，仍下周有望突破歷史高點，再次改寫紀錄。
近期，大盤走勢受到科技類股帶動走強，連台積電也突破歷史新高，最高來到1,200元，激勵不少小股民的信心，不過，除了台積電外，近期不少ETF即將除息，漲勢雖然隨大盤震盪，不過，卻因最後買進日的逼進，讓成交量爆出大量。
8/15 ETF成交量排行榜
|排名
|股票代碼
|股名
|成交量(張)
|1
|00878
|國泰永續高股息
|129,760
|2
|00982A
|主動群益台灣強棒
|98,072
|3
|00961
|FT臺灣永續高息
|75,152
|4
|00981A
|主動統一台股增長
|64,159
|5
|0050
|元大台灣50
|52,544
|6
|00715L
|期街口布蘭特正2
|48,935
|7
|00937B
|群益ESG投等債20+
|43,974
|8
|00919
|群益台灣精選高息
|39,631
|9
|00678B
|元大美債20年
|36,634
|10
|00665L
|富邦恒生國企正2
|35,168
資料來源：CMoney
包括國泰永續高股息(00878)、FT臺灣永續高息(00961)等兩檔高股息ETF，都將在下周一(8/18)除息，今(15)日則為最後買進日，因此，兩檔ETF的成交量雙雙爆出大量，00878成交量為129,760張、00961則為75,152張。
觀察今(15)日ETF的成交量排行，00878及00961則分別名列榜上第一及第三名，但是，值得留意的是，00961的成交量創下掛牌以來的歷史新高，顯見不少投資人已注意到首次及第二次配息的亮眼表現，因此選擇買進持有。
回顧00961的配息表現，在今年7月首次配息時，每股配發0.115元，換算年化配息率高達約14.89%。當時，消息一出，立即成為市場焦點；而在此次配息，則配發現金股利0.077元，換算年化配息率高達9.9%，兩次配息都近雙位數的表現，也讓不少過去擔心高股息ETF配息將縮水的投資人重拾信心，也因此再次帶動一波高股息ETF的投資熱潮。
不過，觀察00961在高股息ETF中，勇冠群雄成為配息王，甚至年化配息率都有近雙位數的好表現，其原因在於，不同於傳統高股息ETF單純追求高殖利率，00961更因將「股東權益報酬率（ROE）年成長率」納入篩選條件，因此選出既有股息又有成長性的股票，也避免過去「賺了股息、賠了價差」的價值陷阱，具備持續成長動能。
雖然未來00961前景可期，但是，以目前成分股觀察，持有標的以航運、科技及金融為大宗，因此，專家提醒，投資人在買入前仍要先了解其持股的產業特性以及可持續性，才能選出最適合自己的高股息ETF，讓每月領息產生的現金流妥妥入帳。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
