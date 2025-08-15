首檔全面淨零 ETF 搶攻永續商機 富邦淨零 ESG 50 9月17日開募

南台灣今年受颱風丹娜絲侵襲，南鯤鯓代天府五門式檜木牌樓在暴風中全數倒塌，震撼全台。亦讓氣候風險對經濟與社會的衝擊更加具體化，凸顯永續投資的重要性。

南鯤鯓事件是對「氣候風險具經濟成本」的最佳註解。文化資產毀損，不僅影響觀光與地方經濟，更反映氣候變遷正對基礎設施、保險業、農漁產業帶來不可逆的衝擊。這也是為何投資人開始重視企業的減碳策略與氣候韌性，並透過永續ETF等工具參與長期趨勢。富邦投信表示，台股ETF市場快速成長下，投資人焦點正從單一收益轉向兼顧總報酬與永續布局。

富邦投信將於9/17開募的「富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF」（009809），不僅是富邦投信繼富邦公司治理（00692）之後的永續之作，也將是首檔將國際淨零轉型高標準指標「範疇三」，納入指數篩選邏輯的台股市值型ETF。同時，富邦投信第一檔主動式債券ETF「富邦優選收益傘型基金」亦同步於9月17日開募。

富邦淨零ESG 50 ETF擬任經理人紀元豪表示，009809主要投資於國內中大型上市公司，以追蹤「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」為基金投資組合管理之目標，指數編製規則排除具爭議性產業或違反聯合國全球盟約之公司，並採用國際上常見的最適化加權方法，以成分股權重貼近母指數之比例為目標，並納入多項氣候轉型風險衡量指標，包含溫室氣體排放量、符合歐盟巴黎協定（PAB）及氣候轉型（CTB）標準之7%脫碳軌跡，及高氣候影響行業收入比例、ESG分數等多項氣候指標，力求投資組合整體表現需優於母指數，最後選取50檔成分股。

該指數的特色在於首度納入範疇三碳排數據，由於該指數聚焦具有減碳優勢的公司來提升長期投資效益，並以接軌國際減碳框架為投資主軸且忠實呈現臺灣中大型股表現，在追求長期資本增值機會同時捕捉淨零轉型效益，提供投資人一同參與台股淨零轉型的投資機會。

富邦投信指出，009809相較傳統市值型ETF，更強調雙重減碳主軸與三段時間評估，不僅納入低碳企業，也涵蓋轉型模範生，有助投資人長期參與全球淨零趨勢。

009809採季配息機制，發行價為每單位新台幣10元，除了入手價親民外，也適合同時重視資本增值與環境責任的投資人。富邦投信強調，像009809這類結合碳排數據、永續治理與市場價值的ETF，不僅是投資標的，更是應對氣候變遷與捕捉長線機會的資產配置解方。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。