00918表現這麼好…定期定額的人卻不多？稀飯曝光真相

＊原文發文時間為8月13日

7月的定期定額排行榜中，除了熟面孔外，大華優利高填息30（00918）也成功擠進榜單，名列第20名。其實它在上個月就已經入榜，本月定期定額戶數更成長了5.33%。雖然7月沒有除息，但熱度依然持續升溫！

之前有不少人好奇：「為什麼表現這麼好，定期定額的人卻不多？」、「你知道哪家券商可以定期定額00918嗎？」

我自己是用國泰證券在做定期定額，但偏偏國泰沒有00918可以設定...於是我乾脆幫大家整理了一份13家可以定期定額00918的券商名單，讓想買的人不用一間一間去問啦！

可定期定額的券商包含：群益、凱基、元大、永豐金、合庫、宏遠、亞東、第一金、元富、國票、新光、聯邦、華南永昌、富邦選擇非常多，就可惜國泰沒有呀！

像群益、元大、永豐金這幾家，定期定額單筆只要1元，成本超級低。其中凱基、永豐金、元大還有「股息再投入」功能，領息時自動幫你買進，對於長期投資人來說，也挺方便的。

如果你打算長期定期定額買入00918，不妨參考以上券商名單哦。

順道補充：8月8號時，00918的淨值已經完成填息啦，淨值填息參考價22.54元，但當時還處在折價狀態。

我推測是部分投資人趁填息完成後獲利了結，短線賣壓壓低了價格；不過折價終究會回到接近淨值的位置，對長期存股族來說，這段時間反而是觀察與布局的好時機。

而在08/13，00918盤中價格也一度觸及填息價（22.59元），讓人期待後續發展。

再過半個月左右，8月底就會迎來評價，時間真的過得好快呀！目前收益平準金累積到1.59元，從上次除息完到現在已經入帳1元，至於這次能配多少呢？大家就等我的第一手消息哦！

你們現在有在定期定額00918嗎？你猜這次評價後會配多少元？留言跟我分享你的猜測，一起來對獎看看。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。