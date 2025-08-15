台股 ETF 市場再翻新頁 首檔多資產平衡型 ETF-00980T 正式登場

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台灣ETF市場迎來重要里程碑，全台首檔多資產平衡型ETF-平衡凱基美國TOP在8月15日正式在櫃買中心掛牌上市，凱基投信董事長丁紹曾親赴櫃買中心，參與敲鑼儀式，以實際行動支持金管會推動「亞洲資產管理中心」的政策目標。凱基投信／提供
台灣ETF市場迎來重要里程碑，全台首檔多資產平衡型ETF-平衡凱基美國TOP在8月15日正式在櫃買中心掛牌上市，凱基投信董事長丁紹曾親赴櫃買中心，參與敲鑼儀式，以實際行動支持金管會推動「亞洲資產管理中心」的政策目標。凱基投信／提供

台灣ETF市場迎來重要里程碑，全台首檔多資產平衡型ETF-平衡凱基美國TOP（00980T），15日正式在櫃買中心掛牌上市。為慶祝此重要時刻，凱基投信董事長丁紹曾親赴櫃買中心，參與敲鑼儀式，以實際行動支持金管會推動「亞洲資產管理中心」的政策目標，推動台灣ETF市場與國際接軌，同時展現凱基投信創新的資產管理實力。

2025年台股ETF市場生氣蓬勃，根據投信投顧公會統計，截至上半年為止，受ETF規模成長驅動，境內基金規模續創新高，來到9兆8772億元，其中ETF規模逾6.5兆，整體ETF受益人數則達1,544萬人，丁紹曾表示，平衡凱基美國TOP進軍ETF市場，不僅為台灣ETF市場揭示新的里程碑，也可望為台灣ETF市場注入新的成長動能，成功扮演推動台灣ETF市場與國際接軌的角色。

平衡凱基美國TOP股票部位布局那斯達克指數市值前10大科技巨頭，債券部位布局美國3-10年的中天期公債，以股7債3的長期投資經典配置，建立投資組合的資本利得空間與平衡波動的防禦力，並每季檢視成分股，每月進行股債權重再平衡。透過股債均衡搭配，在不犧牲報酬的前提下降低波動，達到那斯達克指數的無痛升級，進而形成長期投資的核心持股。

丁紹曾指出，每月進行股債權重再平衡，有助形成買低賣高機制，每季換股更有利確實掌握強勢股。回顧2000年後那斯達克市值前十大個股名單，可以發現每隔10年，十大名單就會大風吹，2005年的科技十巨頭，到了2015年時，因為產業更迭與社群媒體崛起，已經換了5張新面孔；到了今年，更因AI旋風有增無減，市值前十大中就有5檔搭上AI趨勢列車，透過自動換股機制，就不怕因產業趨勢輪動錯失強勢股成長契機。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，預期市場波動將持續，與其寄望預判市場轉折時機，不如以長期投資的經典配置 – 股7債3，鎖定全球市場指標 – 美國股票與債券，作為核心資產配置。凱基投信相信，只要選對投資賽道，累積足夠的投資資產，長期持有，就能享受複利的威力，讓退休理財變得更容易。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基

