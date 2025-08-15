00878、00961、00701...逾20檔ETF今最後買進！卡位AI出貨、金融股爆發期
最後上車機會別錯過了！有逾20檔被動式ETF將在下周一(8/18)除息，包含國泰永續高股息(00878)、FT臺灣永續高息(00961)、中信關鍵半導體(00891)、富邦特選高股息30(00900)、國泰股利精選30(00701)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、兆豐藍籌30(00690)、國泰10Y+金融債(00933B)等，比較年化配息率，以00701的12%奪下冠軍，00961、00891、00900也都有約9%，想參與除息可把握今天(8/15)最後買進日。
達人提到，國泰股利精選30(00701)著重在金融族群，持股權重有超過6成金融類股，包含中信金、玉山金、兆豐金、第一金、永豐金、合庫金、華南金，今年上半年資本市場震盪，觀察今年前7個月獲利表現，有4家金控逆勢成長，分別為玉山金、永豐金、第一金與華南金，皆是00701成分股，本次00701配發股息1.8元，年化配息率穩居8月除息ETF之冠。
達人補充，配息第二名的FT臺灣永續高息(00961)，7月受益人數增幅驚人，暴增293.27%，而被譽為國民ETF的國泰永續高股息(00878)挾帶181.7萬受益人數、規模4,476.95億元、本周平均每日交易量約6.5萬張，成為備受市場矚目。
近日華碩法說釋出樂觀展望，第2季輝達GB200進入量產階段，今年第3季底最新GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至年底，AI伺服器全年將持續放量，商機可期。投資人可把握時機透過有金融股或AI題材的標的，卡位成長契機。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
