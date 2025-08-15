高股息被整頓後績效下降？00878、00961...年化配息率出爐 純純：3類人仍適合

前陣子私訊一直被問的的ETF配息指引，到底對高股息ETF有什麼影響？今天直接幫大家整理統整，最重要的就是規範收益平準金的運用。

ETF配息指引

金管會於7月重申ETF配息指引，主要有以下3大核心原則：

1、實際配息率原則不應超過參考配息率 2、收益平準金要動用，必須同時滿足 - ETF配息率 (不含平準金)低於參考配息率 - ETF單位數顯著成長時才可啟用 - 收益平準金動用不得超過使用上限 - 使用上限 = 除息日前一日帳列的平準金 / 所有可分配收益 3、配息來源優先順序 - 配息應優先分配股利、債息及資本利得 - 收益平準金需達啟動標準時，才可動用

重申ETF配息指引原因

近年來部分高股息ETF透過收益平準金「灌水配息」，金管會透過重申指引，強化對ETF配息來源的規範。

對投資人的影響：

1、告別超額配息，高股息ETF透過收益平準金「灌水配息」現象將消失。 2、配息更可具持續性，未來ETF的配息率將更貼近其成分股的真實基本面。配息來源更透明，投資人領到的配息將更「單純」 3、資金運用更靈活，回歸「總報酬」的思考模式，若投資人需要現金流，除了配息外，也可自行賣出部分ETF持股。

高股息還可以買嗎？

在ETF配息指印下，高股息ETF的配息會更真實、透明，也更貼近成分股的基本面，雖然「灌水配息」的高殖利率時代可能過去，但長期來看，對追求穩定現金流的投資人反而是一種健康的調整。

對於追求穩定配息、喜歡穩定現金流的投資人，仍可持續佈局高股息ETF，但要將焦點放在「總報酬」與長期持有。

誰適合買高股息ETF？

1、追求穩定現金流，希望每季／每月領到配息，用於生活費或再投資。 2、風險承受度中低，不喜歡劇烈波動，希望持股相對穩健的成熟企業。 3、以領息為主要目的，對於短期價差沒有強烈追求，更重視配息的穩定性與可持續性。

以下挑幾檔比較熱門的跟大家分享：0056、00878、00919屬於季配型ETF。

00929、00939、00940、00946、00961則屬於月配型ETF。

◎本文內容已獲 純純存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。