00982A首配年化配息率逾8% 18日除息前最後買進日續上漲

台股大盤14日叩關歷史高點失敗，震盪拉回終場以 24,238.1 點作收，下跌131.92 點，跌幅0.54%。不過觀察75檔台股ETF表現仍有45檔抗震逆勢上揚，其中更是有9檔價量齊揚表現特別出色；主動群益台灣強棒(00982A)是首檔配息的主動式ETF，在7月31公告首次配息0.236元，預估年化配息率逾8%，15日為參與除息的最後買進日，

統計14日成交量萬張以上股價上揚的台股ETF共有9檔，分別是主動群益台灣強棒(00982A)、群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣價值高息(00940)、元大台灣50反1(00632R)、大華優利高填息30(00918)、富邦特選高股息30(00900)、主動野村台灣50(00985A)、主動野村臺灣優選(00980A)。

整體來看，主動式、高息型ETF在大盤回檔之際彰顯抗跌優勢，其中00982A不但成交量最熱絡，近月漲幅12.2%表現亮眼。據了解，00982A是首檔配息的主動式ETF，在7月31公告首次配息0.236元後，由於預估年化配息率逾8%，因此8月以來投資人卡位資金挹注不斷，00982A除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，最新公布的 CPI 數據，已大幅強化市場對9月降息的預期，利率期貨顯示幾乎全面押注降息 25 個基點，並開始反映一次降息兩碼的可能性。若市場持續加強降息預期，則對於利息支出較高的中小型股預期將有幫助(降低成本)，同時也可帶動AI成長股的PE評價提升。

陳沅易指出，目前四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關長線AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局。

