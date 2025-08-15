買進主動式00982A…理由為何？存股哥：沒特別原因就隨心所欲買來試看看

＊原文發文時間為8月14日

昨天買了近期上市的主動型ETF主動群益台灣強棒（00982A），不同於被動型ETF是照著指數、產業編輯規則來選股，主動型沒有一定的選股邏輯，特色為不受指數限制，可以依據市場變化彈性調整，換句話說就是很吃經理人的選股能力。

00982A是季配，隔壁棚的主動統一台股增長（00981A）是年配，目前漲幅都滿好的，00981A略勝一籌，但要留意的是兩者都在五月上市，都吃了加權指數2000-3000點漲幅，所以還是要經歷一個完整的多空循環才知道它的真實波動如何。

00982A、00981A還有共同特點就是台積電都是權重排名第一成分股，大約佔9%多快接近10%，有些人覺得元大台灣50（0050）台積電權重太高，但00982A、00981A目前配置避免掉這個問題，同時你也能享有台積電帶來的效益，算是跟市值型做出一個比較明顯的區隔。

日前00982A公告本季配息0.236，收益平準金0.31、資本平準金2.36，第一季配息看起來蠻好的，但年化殖利率比較不好預估，因為它不像高股息，有殖利率高的成分股提供比較穩定的股息來源，且才第一次配息，0.236暴力乘4去抓殖利率容易失真。

個人認為主動型往後的配息來源主要是資本平準金，如果往後遇到空頭或是期間績效比較不好時，有可能出現配息波動較大的情形，當然以上都只是我個人目前看到的，畢竟才剛上市沒多久，大多數人的心態容易過度樂觀去看遇到大漲時出現的任何數字。

至於我買進的原因？其實沒有特別原因，就是很隨心所欲的心情買來試試看，因為我有股息現金流撐腰容錯率相當高，可以做的選擇也比較多一點，而且自己持有的感覺比任何人分享的心得更有用，這些過程也才能真的變成自己的經驗。

