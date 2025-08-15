00918又填息了！3年報酬94.15% 陳重銘：高股息不賠價差的關鍵完美達到
00918又填息了，不愧是首檔以「填息記錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF。
投資人領股利很開心，但要如何避免「股利左手換右手」，答案就是「要填息」。
統計00918掛牌以來，總共除息9次（季配息），2024年以來每季配息金額維持在0.7元以上，並且成功填息6次。
一檔股票若想要填息，就表示股價要有往上的動能，也會連帶拉高總報酬率，統計00918上市（2022年11月24日）至2025年8月13日，不到3年含息報酬率高達94.15%，算是相當不錯的。
請記住，高殖利率不一定比較好，因為有可能「領股息，賠價差」。投資人更應該注意「會填息」，填息才有機會獲得股利跟資本利得！
00918的選股邏輯，會篩選過去填息紀錄優良的成分股，這是它跟其它高股息ETF的不同之處。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言