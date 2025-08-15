00918又填息了！3年報酬94.15% 陳重銘：高股息不賠價差的關鍵完美達到

00918又填息了，不愧是首檔以「填息記錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF。

投資人領股利很開心，但要如何避免「股利左手換右手」，答案就是「要填息」。

統計00918掛牌以來，總共除息9次（季配息），2024年以來每季配息金額維持在0.7元以上，並且成功填息6次。

一檔股票若想要填息，就表示股價要有往上的動能，也會連帶拉高總報酬率，統計00918上市（2022年11月24日）至2025年8月13日，不到3年含息報酬率高達94.15%，算是相當不錯的。

請記住，高殖利率不一定比較好，因為有可能「領股息，賠價差」。投資人更應該注意「會填息」，填息才有機會獲得股利跟資本利得！

00918的選股邏輯，會篩選過去填息紀錄優良的成分股，這是它跟其它高股息ETF的不同之處。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。