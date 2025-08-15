0050與006208今年度「節費王」鹿死誰手？柴鼠評還有得拚：7月差距僅百萬分之1

0050、006208節費王對決！0050微勝百萬分之1

投信投顧公會已公佈7月份ETF的實際花費：

0050：1億340萬4155元（0.0155%） 006208：3778萬4475元（0.0156%）

結果本月由0050勝出，差距為0.0001%（百萬分之1），因為7月是006208實施新費率以來第一個完整的計費月份，006208在實際花費可以說是卯足全力，最後居然跟0050戰到只剩百萬分之1的差距，這一局可以說是雖敗猶榮，不愧是上一屆的台股ETF節費王。

再看到2025年1-7月累積實際費用：

0050：7億2497萬5430元（0.1363%） 006208：2億8416萬3743元（0.1313%）

因為1月0050尚未降費，所以今年以來仍由006208領先，不過差距從6月的0.0059%縮小到0.005%，本月0050再追回百萬分之9。

從7月的結果來看，雖然0050有規模優勢，可以在「經保低消」取得長期領先，但006208也有它的節費know-how，可以在單月的實際費用拼到幾乎平手（不確定是不是006208採用「現金申贖」的關係)，雙方在節費大戰上各有強項。

0050在1月落後太多的情況下，想在降費分割之後再一舉搶下2025年度的節費王，今年剩下的5個月可能要再多加油了。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。