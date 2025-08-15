00980T憑什麼回測贏過那指與S&P 500？不只科技巨頭…還有債券護體！

在全球經濟棋局中，美國長期握有關稅與經濟話語權，無論科技創新或資本市場動能，都持續吸引全球資金流入。近期在關稅風波後，美股再度由那斯達克與S&P 500領漲，指數不僅收復跌勢，更突破年初高點，顯示美國市場依舊是世界經濟的主場。對投資人而言，如何在多頭趨勢中同時控制波動，成為布局關鍵。

凱基美國TOP股債平衡ETF（00980T）正是針對此需求設計。它追蹤NYSE TPEx美國TOP股債平衡指數，以70％那斯達克市值前十大企業、30％美國中天期公債為核心配置，形成攻守兼備的結構。回測顯示，自2017年以來累積報酬達341%，不僅高於同期那斯達克的308%，更領先S&P 500的221%。在合理的股債比例下，不僅能參與成長行情，還有機會在長期累積中超越純股票部位表現。

統一FANG+（00757）同樣鎖定美國科技巨頭，採等權配置，讓每檔成分股影響力均等，適合看好單一族群又不想權重過度集中的投資人。自2018年掛牌以來，規模已成長至近新台幣400多億元，成分股涵蓋亞馬遜、輝達、蘋果、Netflix等科技龍頭，長期表現同樣亮眼。

兩檔ETF的差異在於配置理念與波動管理。00757聚焦純股、等權分散，漲時穩健、跌時分散；00980T則透過市值加權鎖定「美股強者股」，同時引入債券降低波動。尤其00980T每月進行一次7股3債的再平衡，股市高點可適度獲利了結、增加債券比重，低點則反向操作，協助捕捉漲勢並在修正期緩衝衝擊。

債券並非只在股市不穩時才有價值。美國中天期公債在利率趨勢反轉或避險需求上升時，同樣具上漲潛力，讓資產組合在不同景氣循環中都有支撐。對中長線投資人或準退休族而言，這種股債並行的架構，不僅能參與成長題材，也能兼顧波動控制，減少情緒化進出的風險。

在美國這個世界經濟主場，科技巨頭與資本市場優勢依舊。投資人不必陷入「純股 vs. 股債」的二選一，00980T以平衡配置與再平衡機制提供一種解法，00757以純股等權策略滿足另一類偏好，兩者並存也能形成互補。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。