快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

00980T憑什麼回測贏過那指與S&P 500？不只科技巨頭…還有債券護體！

聯合新聞網／ 綜合報導
00980T結合那斯達克十大科技巨頭與美國中天期公債，透過7股3債比例與每月再平衡機制，在多頭行情中放大漲幅、震盪時降低波動，長期回測績效更勝那斯達克與S&P 500。記者胡經周／攝影
00980T結合那斯達克十大科技巨頭與美國中天期公債，透過7股3債比例與每月再平衡機制，在多頭行情中放大漲幅、震盪時降低波動，長期回測績效更勝那斯達克與S&P 500。記者胡經周／攝影

在全球經濟棋局中，美國長期握有關稅與經濟話語權，無論科技創新或資本市場動能，都持續吸引全球資金流入。近期在關稅風波後，美股再度由那斯達克與S&P 500領漲，指數不僅收復跌勢，更突破年初高點，顯示美國市場依舊是世界經濟的主場。對投資人而言，如何在多頭趨勢中同時控制波動，成為布局關鍵。

凱基美國TOP股債平衡ETF（00980T）正是針對此需求設計。它追蹤NYSE TPEx美國TOP股債平衡指數，以70％那斯達克市值前十大企業、30％美國中天期公債為核心配置，形成攻守兼備的結構。回測顯示，自2017年以來累積報酬達341%，不僅高於同期那斯達克的308%，更領先S&P 500的221%。在合理的股債比例下，不僅能參與成長行情，還有機會在長期累積中超越純股票部位表現。

統一FANG+（00757）同樣鎖定美國科技巨頭，採等權配置，讓每檔成分股影響力均等，適合看好單一族群又不想權重過度集中的投資人。自2018年掛牌以來，規模已成長至近新台幣400多億元，成分股涵蓋亞馬遜、輝達、蘋果、Netflix等科技龍頭，長期表現同樣亮眼。

兩檔ETF的差異在於配置理念與波動管理。00757聚焦純股、等權分散，漲時穩健、跌時分散；00980T則透過市值加權鎖定「美股強者股」，同時引入債券降低波動。尤其00980T每月進行一次7股3債的再平衡，股市高點可適度獲利了結、增加債券比重，低點則反向操作，協助捕捉漲勢並在修正期緩衝衝擊。

債券並非只在股市不穩時才有價值。美國中天期公債在利率趨勢反轉或避險需求上升時，同樣具上漲潛力，讓資產組合在不同景氣循環中都有支撐。對中長線投資人或準退休族而言，這種股債並行的架構，不僅能參與成長題材，也能兼顧波動控制，減少情緒化進出的風險。

在美國這個世界經濟主場，科技巨頭與資本市場優勢依舊。投資人不必陷入「純股 vs. 股債」的二選一，00980T以平衡配置與再平衡機制提供一種解法，00757以純股等權策略滿足另一類偏好，兩者並存也能形成互補。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台泥爆虧110億仍吸買盤？網曝「是逢低布局時機」：俄烏若停火將成利多

00919過往2023、2024榮景不再？達人：高股息ETF要填息應是最基本要求

00919、00878、0056、0050、00713、第一金齊發力！存股哥：第三季領26萬

降息行情發酵！非投等債ETF誰最會配？00945B費用率最低、穩定月月領息搶眼

相關新聞

00918又填息了！3年報酬94.15% 陳重銘：高股息不賠價差的關鍵完美達到

00918又填息了，不愧是首檔以「填息記錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF。 投資人領股利很開心，但要如何避免「股利左手換右手」，答案就是「要填息」。

0050與006208今年度「節費王」鹿死誰手？柴鼠評還有得拚：7月差距僅百萬分之1

0050、006208節費王對決！0050微勝百萬分之1 投信投顧公會已公佈7月份ETF的實際花費： 0050：1億340萬4155元（0.0155%） 006208：3778萬4475

00980T憑什麼回測贏過那指與S&P 500？不只科技巨頭…還有債券護體！

00980T結合那斯達克十大科技巨頭與美國中天期公債，透過7股3債比例與每月再平衡機制，在多頭行情中放大漲幅、震盪時降低波動，長期回測績效更勝那斯達克與S&P 500。

降息行情發酵！非投等債ETF誰最會配？00945B費用率最低、穩定月月領息搶眼

隨著美國聯準會下半年降息預期升溫，債券市場重新獲得資金關注。8月1日公布的美國就業報告顯示勞動市場出現疲態，市場對9月降息的預期升溫，今年內降息幅度甚至可能超過2碼。法人指出，在利率進入下行循環前，非

大盤漲不到1％…這類型ETF直接翻倍漲幅！00952衝近2％搭上AI順風車

台股AI供應鏈在市場關稅消息後展現驚人韌性，純AI ETF表現尤其亮眼。根據最新數據，自8月7日以來，凱基台灣AI50（00952）累積上漲近2%（1.97%）、台新AI優息動能（00962）上漲1.

台股ETF 兩類型抗跌

台股昨（14）日下跌131.92 點，跌幅0.5%。不過75檔台股ETF仍有45檔逆勢上揚，其中，主動群益台灣強棒（00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。