大盤漲不到1％…這類型ETF直接翻倍漲幅！00952衝近2％搭上AI順風車

聯合新聞網／ 綜合報導
8月7日後純AI ETF表現搶眼，00952漲1.97%、00962漲1.81%，均優於0050的0.86%，凸顯台灣AI供應鏈抗壓性與成長動能。記者胡經周／攝影
台股AI供應鏈在市場關稅消息後展現驚人韌性，純AI ETF表現尤其亮眼。根據最新數據，自8月7日以來，凱基台灣AI50（00952）累積上漲近2%（1.97%）、台新AI優息動能（00962）上漲1.81%，而元大台灣50（0050）則上漲0.86%。對投資人而言，透過0050等大盤ETF不缺席市場整體走勢之餘，也可適度配置AI主題ETF，把握產業趨勢帶來的加分效果。

市場分析指出，此波反彈與「關稅公布後凸顯台灣AI供應鏈的不可替代性」有關。台廠在晶圓製造、封裝測試、伺服器、PCB、記憶體及IC設計等領域，長期扮演全球關鍵供應角色，使得相關族群在政策變數下依舊具備韌性與成長性。

就產品特性來看，00952聚焦AI純度，成分股必須至少有30%營收來自AI相關產業，並透過動能、價值、股息多因子評選出50檔標的，且單一持股上限為4%，避免權值股過度集中。這種設計讓更多中小型潛力股如光寶科、台光電、緯穎等有機會入列，捕捉產業多元成長動能。

00962則在AI產業的基礎上，額外考量高股息與財務穩健度，對重視現金流的投資人更具吸引力。而0050等市值型ETF則能掌握大盤權值股走勢，適合作為核心配置。若從近幾日表現觀察，00952與00962均展現出優於大盤的成長率，其中00952因流動性、市值規模及題材聚焦度稍勝一籌，對已有大盤型ETF的投資人而言，可與核心部位形成互補。

在AI被視為未來三到五年全球投資主軸的背景下，台灣AI供應鏈的重要性持續提升。透過不同特性的ETF搭配，例如用大盤型ETF跟上市場、再加上00952布局AI趨勢，不僅能分散風險，也能兼顧市場穩定性與主題成長潛力，讓投資組合在多變的國際環境中保持競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

