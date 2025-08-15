降息行情發酵！非投等債ETF誰最會配？00945B費用率最低、穩定月月領息搶眼

隨著美國聯準會下半年降息預期升溫，債券市場重新獲得資金關注。8月1日公布的美國就業報告顯示勞動市場出現疲態，市場對9月降息的預期升溫，今年內降息幅度甚至可能超過2碼。法人指出，在利率進入下行循環前，非投資等級債券型基金具票息優勢，適合作為投資組合的一環。

根據美銀引述EPFR統計，7月31日至8月6日，全球三大債市持續呈現淨流入且動能增強，其中投資級企業債淨流入115.8億美元居冠，美國非投資等級債基金也有24.5億美元資金流入，新興市場債基金則為17.2億美元，顯示債市資金回流趨勢明顯。

從近一年配息表現觀察，國內多檔非投等債ETF年化配息率皆超過5%。根據8月12日資料，凱基美國非投等債（00945B）以7.8%居首，其次為富邦全球非投等債（00741B）6.79%、國泰優選非投等債（00727B）5.64%、復華彭博非投等債（00710B）5.2%，至於00981B與00953B由於成立未滿一年，目前尚無完整數據。

非投等債ETF過去一年已實現配息率彙整比較 代號 年化配息率

(過去一年已實現) 00945B 7.8% 00741B 6.79% 00727B 5.64% 00710B 5.2% 00981B 未滿一年 00953B 未滿一年 資料日期：8/12，資料來源：各投信官網、Yahoo 股市

其中，00945B最新一次配息為每單位0.081元，當期配息率0.58%，預估年化約7%。該產品聚焦美國企業債、排除CCC級債券，並以短天期主順位債為主，兼顧收益與風險控管；0.32%總費用率在同類中最低，減少內扣成本，有利長期持有。

近期債券價格回升，主因美國CPI年增率降至2.7%，低於市場預期，進一步加強降息預期；同時美元指數止跌，減緩以美元計價資產的匯損壓力。對月配型債券ETF而言，匯率穩定有助配息維持水準。

法人認為，降息循環啟動後，非投資等級債的高票息特性有望持續吸引資金，短天期配置則可降低價格波動。在全球資金重新配置債券資產的背景下，00945B兼具穩定息收、成本低與受惠美國市場降息的潛力，值得納入資產配置評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。