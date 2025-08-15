快訊

債券 ETF 規模連兩月增加 短債抗震收益最有利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年債券ETF規模每月變化(資料來源：CMoney)
2025年來金融市場波動劇烈，不過隨著利空鈍化，最黑暗的時刻已過，市場亦逐步復甦。近期債券ETF規模連兩月增加，顯示資金已有逐步回籠債市的跡象，加上市場對於9月FED降息預期升溫，債券ETF投資拐點逐漸顯現浮出。法人表示，美國最新公布的就業與通膨數據令市場對九月降息燃起信心，但是關稅滯後效應帶來的通膨隱憂又可能牽動利率政策走向，面對利率環境多變，債券投資更宜加入存續期間短、利率敏感度低的短債來降低政策干擾、平衡投資組合波動，也能以此顧及收益需求

群益投信債券ETF研究團隊表示，最新公布的 CPI 數據，已大幅強化市場對9月降息預期，降息預期升溫，也讓債券投資契機浮現，觀察今年來債券ETF規模變化，從3月開始每月持續減少至6月共減少5,262億，但至7月已轉為增加1366億，8月以來增加313億，債券ETF規模連兩月增加，顯示資金已有逐步回籠債市的跡象。

投資人該如何挑選債券ETF，可從觀察債券ETF持有的成分債券，是不是透過追蹤指數的層層篩選，嚴格標準精選出ESG表現良好、信用評級達BBB級，且票面利率高於4.5%、債券到期年限為0-5年、並排除爭議產業與高風險標的的優質ESG短天期投資級公司債，才能為投資人提供品質看得見、收益有支撐、波動挺得住的存債新利器。

群益ESG投等債0-5(00985B)經理人謝明志表示，債券ETF挑選可先觀察各主要債券資產之票面利率與存續期間，0-5年期短天期債其票面利率近5.5%，優於全球政府公債的2.5%、全球複合債的2.9%、較長天期的全球10年期以上投資級債的3.2%，而從存續期間來看，0-5年期短天期債近2.5年，期間最短，全球政府公債為7.1年、全球複合債為8.4年、全球10年期以上，0-5年期短天期債展現其高票面利率與低存續期間的特點，提供投資者相對優異的票息水準，以及更佳的波動管理效果。短天期BBB級投等級公司債因信評展望正向，當中重視ESG的發債企業其體質更為無虞，再搭配相對高位的殖利率水準，以及存續期間短，對利率波動的敏感度較低等優勢，適度配置相關債券ETF有望為投資組合帶來抗震增益的效果。

