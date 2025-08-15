半導體ETF商品聚光 法人按讚

輝達（NVIDIA）下旬將公布財報、9月聯準會可能啟動新一輪降息，加上進入科技業傳統旺季，投信法人表示，看好半導體股有望延續多頭格局，吸引資金提前押寶相關個股，有助半導體ETF啟動新一波多頭行情。

由於對Fed在9月降息的預期升溫，激勵資金湧入股市淘金，帶動S&P 500和那斯達克指數持續雙高，其中AI概念股在美股財報季後啟動新一輪獲利上修，也帶動台股的半導體族群表現。法人預期，2025年下半年在「輝積」（輝達、台積電）聯手、股價雙多頭氣勢帶領下，半導體ETF可望演出股價反彈秀。

根據CMoney統計，半導體相關ETF下半年來股價表現，包括新光臺灣半導體30（00904）、台新臺灣IC設計ETF漲幅皆逾7%，中信關鍵半導體、群益半導體收益、兆豐台灣晶圓製造等ETF也都漲5%以上。

新光投信建議，投資人如果想掌握企業邊緣AI大商機，除加碼AI概念股外，半導體股更不可偏廢，因為從8月開始，全球半導體景氣將受惠「輝積」聯手，共構協作格局，加速AI應用落地，再搭配其他績優IC設計股加入，預估台灣半導體贏家績優股將「有基可彈」，投資人如果想超前部署，不妨逢低分批布局半導體ETF。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，最新公布的CPI數據，已大幅強化市場對Fed在9月降息的預期，利率期貨顯示幾乎全面押注降息25個基點，並開始反映一次降息兩碼的可能性。若市場持續加強降息預期，則對於利息支出較高的中小型股將有幫助，同時也帶動AI成長股的本益比評價提升。

目前四大雲端服務供應商（CSP）與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關長線AI商機，預期未來將是NV系統與ASIC陣營同步發展格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。