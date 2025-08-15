台股ETF 兩類型抗跌

台股昨（14）日下跌131.92 點，跌幅0.5%。不過75檔台股ETF仍有45檔逆勢上揚，其中，主動群益台灣強棒（00982A)）、群益台灣精選高息、國泰永續高股息三檔價量齊揚，成交量都逾6萬張。

此外，元大台灣價值高息、元大台灣50反1、大華優利高填息30、富邦特選高股息30、主動野村台灣50、主動野村臺灣優選等成交量也都逾萬張。整體來看，主動式、高息型ETF在大盤回檔之際彰顯抗跌優勢。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，高息資產具備易漲抗跌的特性，更能抵禦金融市場的波動。對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商。而降息預期升溫，以壽險業為主的金融股將會是受惠較深的類別。整體而言，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，該檔ETF多檔成分股在除息之後，皆能快速回補，助攻順利完成填息。高股息ETF是廣受台灣投資人喜愛的理財工具，在挑選高股息ETF時，除了重視現金流表現之外，更要關注高股息ETF的含息報酬率表現，避免陷入領息賠價差的窘境。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示， 台灣AI伺服器產業鏈相當完整，涵蓋了從上游的晶片設計、中游的伺服器製造、到下游的品牌廠和雲端服務供應商。 台灣在AI伺服器領域扮演著關鍵角色，尤其在伺服器代工方面具有優勢地位。

張繼文指出，主動式ETF最大的特色是無須追蹤指數，經理人可因應市場變化，靈活布局，因時調整，掌握AI產業脈動，搶先卡位未來投資風口，進而追求潛在獲利契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。