近一周台股約平盤 00981A周漲逾5%領跑

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股近一周幾乎平盤、近一月漲幅7.18%，主動式ETF發揮主動選股優勢，近一周與近一月主動統一台股增長（00981A），周漲幅逾5%，月漲幅更超過16%。示意圖／AI生成
台股近一周幾乎平盤、近一月漲幅7.18%，主動式ETF發揮主動選股優勢，近一周與近一月主動統一台股增長（00981A），周漲幅逾5%，月漲幅更超過16%，表現亮眼。

根據統計，台股大盤近一周僅小漲0.98%，但仍有多檔台股原型ETF繳出優異表現。 尤其今年是主動式ETF元年，目前已有六檔掛牌，在資金挹注下，該類型ETF總規模已達到333.9億元。主動統一台股增長掛牌後，股價快速上漲，吸引投資人買進，規模從掛牌時的不到30億元，增至104億元，市占率超過三成。

理財專家表示，美股續寫新高，台股站穩24,000點，短線雖進入高檔震盪，但AI族群在強勁需求帶動下，台股表現仍有戲。投信官網資料顯示，主動統一台股增長前十大持股除了護國神山台積電（2330）權重9.1%以外，還有奇鋐（3017）7.2%、貿聯-KY（3665） 6.5%、世芯-KY（3661） 6.07%、台達電（2308）5.8%、智邦（2345）5.7%、台光電（2383）5.1%、鴻海（2317）3.8%、金像電（2368）3.4%、川湖（2059）3.3%、健策（3653）3.3%，都是AI各族群中的領軍企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

