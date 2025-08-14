00878為何能長紅…173萬人都在買？三大優勢公開：防禦高、穩分散、配息不稀釋

國泰永續高股息ETF（00878）截至今年7月，受益人數已突破173萬人，穩坐台灣最受歡迎的高股息ETF之一！究竟它為何能吸引如此龐大的投資人支持？

《大樹下學投資》主持人小余兒，特別邀請00878基金經理人游日傑（Jimmy）深入解析這檔產品的選股邏輯、優勢與配息制度。

精選指數＋嚴謹篩選 打造高防禦投資組合

游日傑表示，00878追蹤的是「MSCI臺灣永續高股息精選30指數」，先從MSCI臺灣指數作為母體，再加入ESG評級、市值與獲利篩選，挑選出市值逾7億美元、近一年獲利且ESG分數較高的公司。

股息部分則以近12個月年化殖利率（佔25%）與近三年平均年化殖利率（佔75%）計算股利分數，再依此加權。

他強調，股息篩選過程會剔除落後10%、未發放股利或股利資訊不足，以及股利波動過大的公司，避免景氣循環股因單次業外收益而誤入選。

三大優勢：防禦高、配置均衡、降低踩雷風險

根據游日傑分析，00878有三大特性：

防禦性高：聚焦大型、穩健經營企業，能抵禦景氣波動。

配置均衡：產業涵蓋科技電子、金融、傳產內需等，電子股享受成長動能，金融與內需股穩定殖利率。

降低踩雷風險：透過剔除波動過大或一次性獲利的公司，減少淨值劇烈波動的機率。

他補充，指數的β值約0.621，明顯低於1，代表波動程度小於大盤，對長期領息投資人而言更有穩定性。

強化分散 單一持股上限降至10%

隨著00878規模突破4000億元，國泰投信新增單一股票持股上限規範，從15%降至10%，且不得超過該公司發行在外股本的6%，以進一步提高分散度，降低與指數的追蹤誤差。

成分股每年5月與11月調整，投資人可至官網查詢最新持股。

季配息＋收益平準金 配息穩定不稀釋

00878採季配息，每年2、5、8、11月除息；季配息除降低二代健保補充保費的可能，也有助於填息。

而收益平準金機制則能在規模快速成長時，避免股息被新進投資人稀釋，確保配息金額穩定；游日傑強調，平準金不會讓投資人多賺或多賠，僅是配息平滑的會計處理方式。

配息資訊透明可查

投資人可在國泰投信官網查詢00878歷次配息紀錄、配息率與期間，也可透過官方連結或QR Code直接取得最新資訊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。