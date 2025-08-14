日本最大ETF將登陸台灣 全台首發野村 ETF 009812迎風而上

伴隨美日關稅協議拍板，日銀亦同步上調最新經濟與通膨預期，這顯示日銀對日本經濟前景的信心有所提升，市場對年內再度升息的預期也隨之升溫。特別是在不確定性解除後，政策轉向的條件似乎已逐步醞釀成熟。

儘管首相石破茂在選舉失利後暫時穩住政權，政局動盪恐牽動政策走向。野村投信表示，不論未來日本首相是否換人，這次執政聯盟選舉失利將帶來未來更多的財政政策妥協，包含減稅等有利民生消費措施可望加速推出，將對日本經濟帶來正面助益。隨著美日對等關稅底定，日本東證指數8日首次突破3,000點大關、創歷史新高，展現日股強勁多頭力量，建議投資人不妨透過連結日本規模第一大、也是亞洲規模第一大ETF的日本東證指數ETF（009812），掌握日股成長紅利。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，日股兩大指數分別為東證指數與日經225指數，兩者編制方式不同，除了檔數差異外，日經225指數採股價計算權重，東證指數則採自由流通市值加權。

東證指數全名為東證股價指數（Tokyo Stock Price Index，簡稱TOPIX），由東京證交所發布，成分股以東京證交所Prime市場為主，用來追蹤日本股市整體表現。它包括日本股票市場中的大型企業股票，成分股逾千檔，涵蓋日股主要企業，也是投資者用來了解日本股市整體趨勢的重要指標。

東證指數編制採市值加權法，截至2025年6月30日止，成分股為1,680檔，涵蓋日本整體市價總額的95%以上，充分反映出日本的股票市場。

東證指數本身不能直接投資，投資人可以透過ETF交易投資東證指數。統計日本市場上市ETF中，追蹤兩大指數的檔數與規模，可以發現兩者ETF檔數差不多，但在規模上，東證指數ETF的規模卻超過50兆日圓，遠遠高過日經225指數的規模。而在日本市場上市ETF的規模排名，則以野村資產管理NEXT FUNDS東證指數ETF規模最大，規模超過25兆日圓。

野村日本東證ETF經理人張怡琳表示，日本是全球企業數量最多的國家，截至2024年擁有超過45,000家，而目前全球最長壽企業前十名中，就有七家企業是來自日本。

百年長壽企業正是價值投資理念的實踐者，經歷多次景氣循環、政策轉型與技術革新，依然穩健經營，持續優化資本配置與深化品牌價值，展現出強大的市場應變能力與經營策略紀律；其中有上市的百年企業其經營實力也反映在長期股價優異的表現上面，自1975年以來百年企業股價平均表現持續優於大盤，證明時間不僅是考驗，更是價值的累積，更突顯東證指數的優勢。

在全球經濟持續波動的情勢下，日本市場已走出30年通縮泥淖、重新步入經濟成長新階段的姿態嶄露頭角，巴菲特表明日本五大商社股票「50 年都不會賣」因為這些公司擁有穩健且優秀的經營歷史，完全符合波克夏的長期投資策略，更增添投資人日股信心。

黃宏治進一步表示，這次野村投信打頭陣，開創台灣投資人首次在台灣就可投資日本ETF的歷史新頁，將規模日本第一大、亞洲第一大的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（1306.JP）」作為野村日本東證ETF所連結標的，象徵台灣資產管理業邁向國際化的重要里程碑。這檔被連結的ETF更納入NISA標的，成為實至名歸的｢日本國民ETF」。

當前日股基本面改善、日股評價上仍具吸引力，對比美股高度集中在科技相關產業 ，日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的市場生態，對於尋求分散投資配置產業、又可進行全球化企業布局的投資人而言，日股東證指數是絕佳投資選擇。投資人可透過009812掌握日本經濟復甦與企業轉型契機，享受潛在投資紅利。

野村日本東證ETF（009812）於8月7日正式取得核准函，擬於9月1日至9月4日募集，預定9月18日掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。