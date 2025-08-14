美財長喊話降息2碼、台積電加碼金融債 00933B輕鬆跟上神山腳步

美國勞動力市場趨於疲軟，不僅反映企業擴張意願下降，也可能導致整體經濟活動逐步降溫，美國財政部長貝森特發言表示，聯準會很有可能在9月降息2碼，激勵債市表現。

國泰投信表示，金融債因為其受到政府高度監管，違約率低、風險也相對低，成為法人及散戶市場的債券熱門選擇，國泰10Y+金融債ETF（00933B）今發布實際收益分配公告，除息日為8月18日，最後申購日為8月15日。

晶圓代工龍頭台積電（2330）日前公告，旗下全資子公司 TSMC Global Ltd. 在7月31日至8月11日期間，透過國際資本市場購入三檔固定收益公司債，法人觀察，這三檔公司債的發行人分別為美國銀行、摩根士丹利和高盛集團，全都是金融債，這次台積電的債券總投資金額高達1.3億美元，折合新台幣逾44億元。

台積電近年持續加碼金融債，也顯見金融債對大型法人極具吸引力，而一般大眾其實透過00933B這一檔金融債ETF，就可以輕鬆跟上護國神山的投資腳步。

國泰10Y+金融債ETF（00933B）基金經理人游日傑指出，00933B追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，成分債精準聚焦在全球金融巨頭，投資範圍遍及全球，包含美、英等大國，不僅有效降低單一國家風險，且信用評等皆為投資等級，成分債中有美國銀行、高盛銀行、摩根士丹利及花旗集團等，加上00933B採月配息機制，也相當適合每個月都需要現金配置的投資族群或退休人士持有。

00933B經理人游日傑強調，美國金融業今年表現相對強勁，截至8月1日，已有超過一半的標普500成分公司企業公布財報，其中有65%的公司每股盈餘（EPS）超出預期，驚喜表現最多的族群即包含金融業，也因此違約風險極低的金融債，深受法人投資機構的青睞，根據美銀（BofA）2025年8月全球基金經理人調查顯示，銀行業是最受到青睞的產業，淨加碼比重約2成。

國泰投信指出，9月聯準會重啟降息在即，明顯可見債券ETF交易回溫，此現象也與美國經濟放緩、利率高檔盤旋的環境相呼應，今年以來資金明顯流入投等債ETF市場，截至7月25日，已逾1,300億美元，若從債券種類來看，投等債明顯較非投等債多。投資人傾向選擇固定收益型與抗風險能力較佳的資產標的，以因應潛在波動，00933B最新受益人截至8月8日超過11.4萬，今年以來規模逆勢至8月8日增加69億元，成長率達9.1%，基金規模已逾新台幣827億元，大步邁向千億級門檻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。