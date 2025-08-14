00919過往2023、2024榮景不再？達人：高股息ETF不填息根本是金融詐騙

有人在說00919以前古代的填息紀錄很好，這我沒有反對，ETF都是會一直換股的，我覺得現在很多人都有閱讀障礙，貼文不仔細看然後一下子扯要資本利得就買市值型，一下子扯00919在2023年、2024年多會填息。

我最後再說一次：首先我沒有在談00919要有資本利得。

其次我是說00919在2025年換股以後才變成8加9的，我沒有說它2023年、2024年有怎樣，要求高股息ETF要填息是基本要求。

高股息ETF不能填息，真的很類似合法的金融詐騙，就像壽險業以前欺騙投資人的投資型保單一樣，表面看似高息，其實在配發你的本金給你。

附圖貼上00900跟00919 2025的填息紀錄：

00900月配，填息紀錄，7次配息中6次填息（最後一次8月18日還沒除息它當然打X）。

00919季配，填息紀錄，2025年，0次完敗。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。