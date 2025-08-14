快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

TISA 上架首月申購第一名是它 低經理費、龍頭股優勢超夯

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）首月申購出爐，17檔TISA級別基金合計吸引近3,000萬資金，獲高度矚目的0050連結基金一檔囊括逾2,000萬申購居冠，占比近七成，最受投資人青睞。

為強化國人退休資本準備，金管會7月起推動TISA帳戶投資，基富通、鉅亨買基金等基金平台， TISA級別基金主打零手續費、經理費折扣優勢。根據14日投信投顧公會公布申購狀況，績效與元大台灣50（0050）連動的0050連結基金，為17檔中唯一被動投資，上架首月獲2,053萬申購，第二、三名分別為統一台灣動力基金162萬元、國泰台灣高股息基金147萬元。

法人指出，0050連結基金TISA擁有低經理費、績效亮眼兩大優勢，搭配TISA級別推出的低門檻、低費用率方案，可謂是強強聯手。在費用率上0050ETF已為市場最低，0050 ETF連結基金投資0050的部位，經理費不會重複收取，其他10%以下因應申贖之現金部位，除了比照0050經理費率外，TISA級別將再打五折。

相對於目前上架的TISA基金經理費率多落在0.5%、0.6%，0050連結基金TISA級別僅不到0.1%。

而績效表現上，隨著近年來資金越往權值股布局，帶動0050表現同步亮眼，2024年臺灣50指數含息報酬率約48.9%，大幅領先大盤含息報酬率31.7%超過17個百分點，創下0050自2003年掛牌以來領先大盤最大幅度。

以經理費優惠的連續扣款達24個月（含）以上條件，統計17檔TISA級別基金截至7月底近兩年績效，平均為32.97%，其中0050連結基金以66.22%奪下第一，領先第二名約16個百分點。

長期推廣0050投資的財經教授周冠男，針對0050連結基金TISA級別也在個人臉書指出，其具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息 權值股 0050元大台灣50

延伸閱讀

統一大滿貫 退休規劃優選

退休金第3支柱！理財專家解析如何利用TISA儲備老後開銷與醫療需求

《鬼滅之刃無限城篇》5大看點都在這！炭治郎再襲猗窩座情仇對決 百億票房登頂封神

基富通TISA平台 紅不讓

相關新聞

00919過往2023、2024榮景不再？達人：高股息ETF不填息根本是金融詐騙

有人在說00919以前古代的填息紀錄很好，這我沒有反對，ETF都是會一直換股的，我覺得現在很多人都有閱讀障礙，貼文不仔細看然後一下子扯要資本利得就買市值型，一下子扯00919在2023年、2024年多會填息。 我最後再說一次：首先我沒有在談00919要有資本利得。 其次我是說00919在2025年換股以後才變成8加9的，我沒有說它2023年、2024年有怎樣，要求高股息ETF要填息是基本要求。

明天最後買進日…00878金融＋科技雙引擎！本月配息84.5億超吸金

領息族注意！8月有多檔ETF宣布配息，股票型ETF約有30檔，將為市場帶來資金活水，其中以受益人數最多的「國泰永續高股息（00878）」最受關注。00878日前已發布第二階段配息公告，估計將發出約84

川普欽點「3大產業」！專家：00965、00901、00762...9檔ETF大吃政策利多

台股本週正式站上24,000點關卡，創下今年新高紀錄。儘管年初以來累計漲幅僅略逾4%，但若自4月股災低點計算，反彈幅度已接近四成，超過去年全年漲幅。 然而，上週末傳出美國將對台灣祭出「20%+N」對等關稅的消息，在產業界引發震撼，對工具機、機械、螺絲扣件、自行車、紡織成衣等傳統出口產業衝擊尤甚。面對國際政治角力，國內一般民眾或難以左右局勢，但對投資人而言，資金布局美國、追隨大國產業趨勢，成為一種可能且必要的因應之道，但到底該投資什麼產業，台股又有什麼ETF值得投資人關注？今天一次搞清楚

含積量台股ETF績效亮 這檔價量齊揚人氣最旺、首配息8%

台積電（2330）股價13日收盤1,200元創下歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅；觀察台股ETF中，共有36檔...

憂小孩輸在起跑點…家長想幫存高股息 不敢買台積電卡在「1考量」

許多家長們都認為越早幫小孩開始存錢，不僅可以讓未來就學念書的教育基金有著落，孩子長大後日子也不用過得太辛苦…

00919、00878、0056、0050、00713、第一金齊發力！存股哥：第三季領26萬

＊原文發文時間為8月13日 手上持有的標的已全數公告或已發放第三季配息，第一金配股以今天（8/13）收盤價28.8計，總計領息共$264,050。第一季$140,750、第二季$147,200，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。