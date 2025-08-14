TISA 上架首月申購第一名是它 低經理費、龍頭股優勢超夯

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）首月申購出爐，17檔TISA級別基金合計吸引近3,000萬資金，獲高度矚目的0050連結基金一檔囊括逾2,000萬申購居冠，占比近七成，最受投資人青睞。

為強化國人退休資本準備，金管會7月起推動TISA帳戶投資，基富通、鉅亨買基金等基金平台， TISA級別基金主打零手續費、經理費折扣優勢。根據14日投信投顧公會公布申購狀況，績效與元大台灣50（0050）連動的0050連結基金，為17檔中唯一被動投資，上架首月獲2,053萬申購，第二、三名分別為統一台灣動力基金162萬元、國泰台灣高股息基金147萬元。

法人指出，0050連結基金TISA擁有低經理費、績效亮眼兩大優勢，搭配TISA級別推出的低門檻、低費用率方案，可謂是強強聯手。在費用率上0050ETF已為市場最低，0050 ETF連結基金投資0050的部位，經理費不會重複收取，其他10%以下因應申贖之現金部位，除了比照0050經理費率外，TISA級別將再打五折。

相對於目前上架的TISA基金經理費率多落在0.5%、0.6%，0050連結基金TISA級別僅不到0.1%。

而績效表現上，隨著近年來資金越往權值股布局，帶動0050表現同步亮眼，2024年臺灣50指數含息報酬率約48.9%，大幅領先大盤含息報酬率31.7%超過17個百分點，創下0050自2003年掛牌以來領先大盤最大幅度。

以經理費優惠的連續扣款達24個月（含）以上條件，統計17檔TISA級別基金截至7月底近兩年績效，平均為32.97%，其中0050連結基金以66.22%奪下第一，領先第二名約16個百分點。

長期推廣0050投資的財經教授周冠男，針對0050連結基金TISA級別也在個人臉書指出，其具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。