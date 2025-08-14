明天最後買進日…00878金融＋科技雙引擎！本月配息84.5億超吸金
領息族注意！8月有多檔ETF宣布配息，股票型ETF約有30檔，將為市場帶來資金活水，其中以受益人數最多的「國泰永續高股息（00878）」最受關注。00878日前已發布第二階段配息公告，估計將發出約84.50億元股息，百萬投資人平均可領約4,884元，本月加薪感明顯。
證券業者指出，當月有除息的ETF，成交量往往較其他無除息話題的ETF更熱絡。觀察8月除息中受益人數前5大ETF，00878以173萬人穩居第一，第二是元大台灣價值高息（00940），但人數僅為00878的4成，其次為復華台灣科技優息（00929）、元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）。若看年化配息率，00878是5檔中唯一超過7%的ETF，本周每日成交均量達8.6萬張，買氣強勁。
在成分股配置上，00878約3成為金融股，包括國泰金、中信金、富邦金，另有約4成為半導體、電腦及周邊產業，如聯電、聯發科、華碩，分布均衡，有助同時掌握科技AI浪潮與金融獲利行情。
市場專家表示，高股息ETF是不少投資人的存股主力，退休族與三明治族對現金流需求高，仍具投資價值。但選標的時，除了配息率，也要關注基金填息率，若過度配息導致來不及填息，等於資產無成長。息收型商品股價能否回到除息前價位，才是關鍵。
近期多檔高股息ETF討論熱度高，包括國泰00878、元大0056、群益00919等。其中00878填息率達8成，優於其他兩檔。專家建議，投資人應看總報酬表現，對想長期持有高股息ETF、創造穩定現金流者，00878相對適合。
8月除息ETF受益人數TOP 5
|股票代號
|股票名稱
|年化配息率
|基金規模(億)
|受益人數
|00878
|國泰永續高股息
|7.55%
|4,463.95
|1,729,582
|00940
|元大台灣價值高息
|5.19%
|1,217.94
|686,988
|00929
|復華台灣科技優息
|5.37%
|1,552.06
|657,642
|00679B
|元大美債20年
|4.32%
|2,351.37
|351,393
|00937B
|群益ESG投等債20+
|6.00%
|2,367.91
|308,735
資料來源：CMoney，2025/08/14。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言