明天最後買進日…00878金融＋科技雙引擎！本月配息84.5億超吸金

領息族注意！8月有多檔ETF宣布配息，股票型ETF約有30檔，將為市場帶來資金活水，其中以受益人數最多的「國泰永續高股息（00878）」最受關注。00878日前已發布第二階段配息公告，估計將發出約84.50億元股息，百萬投資人平均可領約4,884元，本月加薪感明顯。

證券業者指出，當月有除息的ETF，成交量往往較其他無除息話題的ETF更熱絡。觀察8月除息中受益人數前5大ETF，00878以173萬人穩居第一，第二是元大台灣價值高息（00940），但人數僅為00878的4成，其次為復華台灣科技優息（00929）、元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）。若看年化配息率，00878是5檔中唯一超過7%的ETF，本周每日成交均量達8.6萬張，買氣強勁。

在成分股配置上，00878約3成為金融股，包括國泰金、中信金、富邦金，另有約4成為半導體、電腦及周邊產業，如聯電、聯發科、華碩，分布均衡，有助同時掌握科技AI浪潮與金融獲利行情。

市場專家表示，高股息ETF是不少投資人的存股主力，退休族與三明治族對現金流需求高，仍具投資價值。但選標的時，除了配息率，也要關注基金填息率，若過度配息導致來不及填息，等於資產無成長。息收型商品股價能否回到除息前價位，才是關鍵。

近期多檔高股息ETF討論熱度高，包括國泰00878、元大0056、群益00919等。其中00878填息率達8成，優於其他兩檔。專家建議，投資人應看總報酬表現，對想長期持有高股息ETF、創造穩定現金流者，00878相對適合。

8月除息ETF受益人數TOP 5

股票代號 股票名稱 年化配息率 基金規模(億) 受益人數 00878 國泰永續高股息 7.55% 4,463.95 1,729,582 00940 元大台灣價值高息 5.19% 1,217.94 686,988 00929 復華台灣科技優息 5.37% 1,552.06 657,642 00679B 元大美債20年 4.32% 2,351.37 351,393 00937B 群益ESG投等債20+ 6.00% 2,367.91 308,735 資料來源：CMoney，2025/08/14。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。