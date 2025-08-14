台股高檔震盪 伺機分批布局 AI ETF

有人在說00919以前古代的填息紀錄很好，這我沒有反對，ETF都是會一直換股的，我覺得現在很多人都有閱讀障礙，貼文不仔細看然後一下子扯要資本利得就買市值型，一下子扯00919在2023年、2024年多會填息。 我最後再說一次：首先我沒有在談00919要有資本利得。 其次我是說00919在2025年換股以後才變成8加9的，我沒有說它2023年、2024年有怎樣，要求高股息ETF要填息是基本要求。

2025-08-14 14:46