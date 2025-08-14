台股高檔震盪 伺機分批布局 AI ETF

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股14日呈現高檔震盪，台積電（2330）暫時熄火，聯發科（2454）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）撐盤。展望後市，法人認為，面對震盪加劇的第3季，建議投資人透過AI上中下游供應鏈全方位布局的ETF，伺機分批布局，掌握AI商機紅利。

凱基台灣AI 50（00952）ETF研究團隊表示，目前台灣對美出口最大宗的資通商品中大部分仍享有關稅豁免，多數企業已於過去數年間優化全球生產布局，有能力調整產線，實際影響有限。

台灣AI硬體產業可望受惠雲端服務供應商的強勁需求，未來將受惠AI伺服器持續擴建需求逐步發酵；且從上游的AI伺服器供應鏈、中游電子零組件，到下游ODM大廠，都享有高市占，具備顯著定價能力，在面對關稅壓力時能夠保持相對穩定的利潤率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

