含積量台股ETF績效亮 這檔價量齊揚人氣最旺、首配息8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
8月以來持有台積電、價量齊揚的台股ETF前十名。（資料來源:CMONEY、2025/8/13）
台積電（2330）股價13日收盤1,200元創下歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅；觀察台股ETF中，共有36檔成分股中有台積電，以持有股數來看，元大台灣50（0050）持有34,244萬股最多，其次為富邦台50（006208）持有12,335萬股，其他包括主動群益台灣強棒（00982A）、群益台ESG低碳50（00923）、國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927）、元大臺灣ESG永續（00850）等共20檔也持有台積電50萬股以上，這些含積量高的台股ETF績效也是紅通通。

統計8月以來，20檔持有台積電50萬股以上的台股ETF績效與成交量表現，以績效來看，00982A 、00981A上漲約8%表現最佳，成交均量來看，則是00982A、0050日均量約8萬張最熱絡。市場法人表示，在晶片關稅不確定性消除及AI需求維持旺盛下，台股有望持續朝長期多頭軌道邁進，相關類股以及ETF表現可期，其中主動式ETF更值得投資人留意。

市場法人表示，主動式ETF可隨時因應市場靈活配置，適合積極主動的台股ETF投資人。其中00982A是首檔配動式ETF，在7月31公告首次配息0.236元後，由於預估年化配息率逾8%，8月以來投資人卡位資金挹注不斷，00982A除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，相較傳產、成熟產品拉貨潮逐漸收斂，AI是鞏固出口和經濟成長的重要引擎；另一方面，各國對等關稅稅率陸續底定後，國際預測機構微幅上修全球全球經濟成長，全球經濟持穩加上AI支撐，對台灣是有利因素。

陳沅易指出，美國對等關稅政策將是影響下半年景氣走勢關鍵變數，將直接牽動台灣出口競爭力及投資信心。若稅率不利，可能壓抑部分傳產與成熟製程產品的出貨動能，不過因AI 產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能，因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 台積電 0050元大台灣50 00923群益台灣ESG低碳50 00982A主動群益台灣強棒

