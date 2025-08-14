快訊

憂小孩輸在起跑點…家長想幫存高股息 不敢買台積電卡在「1考量」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長想趁早替小孩進行投資理財，卻不曉得該買市值型或高股息ETF。中央社

許多家長們都認為越早幫小孩開始存錢，不僅可以讓未來就學念書的教育基金有著落，孩子長大後日子也不用過得太辛苦。但近日有位家長陷入兩難，他想幫小孩存錢，卻不曉得該選擇市值型ETF還是高股息ETF，又擔心台積電面臨關稅、赴美投資等問題，以後會不會有風險，因此上網尋求網友們建議。

原po於mobile01發文表示，小朋友的家長群，三不五時都會聊到怎麼幫小孩存錢，很多家長幾乎都在小孩還小的時候就開始規畫了，他突然發現自家小朋友這樣好像會有點落後，所以現在想要幫小孩存錢理財。

不過，市值型ETF或高股息ETF令他難以抉擇，因為他覺得市值型台積電占比太高，加上現在關稅、去美國投資，很難說十年、二十年後會怎樣，還是要乾脆買00961這種兼顧成長性又有穩定現金流配息的標的？

文章底下亦引起網友們熱議，有人認為台積電還是很不錯，「買穩健成長股更好吧，小時候我爸如果幫我存台積電，我現在就發了」、「你買了台積電，也許十年、二十年後，你的小孩會非常感謝你」。

還也有人直言，「你應該想為什麼高股息沒選台積電？ 你可以去看0050跟0056過去20年的總報酬，高配息=低成長」、「請遠離高股息，真的」、「你要它的息，它要你的本」、「配息就是羊毛出在羊身上」、「同樣疑問+1，畢竟是20年後才要用到的，覺得不確定性好高」。

其他人則認為，「高股息可以，重要的是定期定額持有，用時間去讓它愈滾愈多」、「我也有買00961，一部分是自己退休金規畫，一部分就是幫小朋友存的，目前價格有賺、配息也有領到，固定存是還不錯」。然而也有人提醒原po，「你什麼都幫小孩做好了，他有需要努力靠自己嗎，最後可能變靠父母的廢物」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

