00919、00878、0056、0050、00713、第一金齊發力！存股哥：第三季領26萬

＊原文發文時間為8月13日

手上持有的標的已全數公告或已發放第三季配息，第一金配股以今天（8/13）收盤價28.8計，總計領息共$264,050。第一季$140,750、第二季$147,200，今年目前領$552,000，照這個進度今年股息總值有機會破70萬！！

隨著大盤指數持續往上攀升即將挑戰史高，我的總市值、淨資產跟現金流也不斷增加，雖然高股息陣營的股價仍相對疲乏，但對我個人來說影響不太大，因為我要的目標，也就是「總值跟股息的提升」是持續增長，那就代表目前仍往好的方向走。

「十年磨一劍 一朝試鋒芒」，存股猶如種樹，看似緩慢實則不慢，你每天看你每天看其實看不出什麼變化，但如果十年後再回頭看，差別就相當巨大，但現在很多沒耐心的人，今天剛播種，就想要明天變成神木，你想有可能嗎？

所以說來市場應該要好好釐清自己的目的是什麼，每種標的每種策略的使用說明書都不同，你不能要求要噴又要高股息還能戰勝大盤指數最好再給你季配，如果有這種東西麻煩私訊我讓我了解一下。

我自己的目標很明確，就是「領股息」，這顆從10幾年前種下的樹苗，現在也有了一點成果，讓我在幾個月前開除老闆、離開職場，我覺得這才是來市場應該要努力的方向，就是讓自己的人生變得更好。

第三季配息金額

00919：$35,990

00929：約$10,000

00713：$11,430

0056：$23,380

0050：$1,070

00878：$70,800

第一金：總值$111,380 $264,050

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。