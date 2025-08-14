高股息股價含息總報酬比一比！…00918奪冠、00940逆襲、00919敬陪末座

＊原文發文時間為8月13日

2025/08/13 台灣上市高股息ETF股價動能排行榜

有底色是前三甲！（沒其他意思）

大華優利高填息30（00918）盤據第一，這有媒體報導佐證，00918確實是高股息之王！

前三甲常客元大高股息（0056）今日大盤上漲股價卻下跌，被程式踢到第6了。

配息很少的元大台灣價值高息（00940）擠進前3並不是錯誤，配息少但是股價穩定在2025在高股息就算很優秀了！

配息殖利率第1高的群益台灣精選高息（00919）這次又被程式丟到高股息最後一名也不是錯誤；因為00919貼息的程度是到了投資人2025年股息全部被吃掉...還是倒賠的程度。

這張表計算的是含息含股價總報酬，也就是配息有加回去；所以看到的漲跌幅是含息的，跟你在別處看到的漲跌幅會有一點差異。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。