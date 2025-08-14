ETF淨流出 近三年罕見

隨著各國關稅協議逐漸談定，激勵全球股市不斷創高，市場樂觀情緒升溫，進而影響ETF的資金流向，據了解，7月整體ETF轉為淨流出，是台灣ETF市場中近三年來罕見的現象。

隨著不確定性因素漸漸消散，知名的CNN恐懼與貪婪指數從4月8日象徵極度恐慌的，在7月一路狂飆至接近極度貪婪；另外，根據8月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒來到2月以來高點，較敏感的投資人傾向居高思危。

回顧過往ETF資金流向表現，自2022年8月起，ETF市場連續35個月呈現月月淨流入，不過，今年7月整體ETF終止連續淨申購的狀態，轉為淨贖回約280億元上下。

綜合大型ETF發行商的看法，主要有三大因素：第一，主要股市紛紛創高，由於ETF投資人傾向以低買高賣的操作特性，受到當前市況影響，投資人傾向對以成長性為主的商品進行部分獲利了結先落袋為安，亦或是靜待拉回再加碼。

第二，高配息產品熱度降溫，投資人偏好的台股高息ETF，受到台股市況表現、ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引等影響，相關ETF配息率逐漸回歸合理區間，也使吸引力降溫。

第三，沒有新題材，資金找不到標的投資。

進一步來看7月ETF主要類型表現，股票相關ETF被淨贖回約千億元左右、反之，債券相關ETF則止血，則轉為淨流入近800億元上下。

從個別ETF來看，7月唯一一檔流入金額超過百億元的是元大高股息（0056），單月淨申購金額約139億元，在淨申購的前15大標的中，僅兩檔股票ETF，除元大高股息外，還有第九大的群益台灣精選高息，單月淨申購約40億元。

其餘13檔都是債券ETF，如元大AAA至A公司債、凱基A級公司債、群益ESG投等債20+、國泰10Y+金融債、國泰20年美債、復華20年美債、元大美債20年、群益台灣精選高息、群益投等新興公債、中信優息投資級債、元大美債1-3、富邦金融投等債、國泰投資級公司債、元大優息投等債，單月淨申購金額落在20億元至92億元間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。